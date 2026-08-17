Qué significan los círculos blancos que están apareciendo en las carreteras españolas: la DGT lo aclara

La DGT está incorporando nuevas marcas viales diseñadas específicamente para reforzar la seguridad de los motoristas en las carreteras españolas. Se trata de unos círculos blancos pintados sobre el asfalto que señalan a los conductores de motocicletas la posición que deben mantener al tomar determinadas curvas, con el objetivo de reducir el riesgo de colisión con los vehículos que circulan en sentido contrario.

La medida responde a la elevada siniestralidad de este colectivo, uno de los más vulnerables de la carretera. En 2025 fallecieron 304 motoristas, una cifra especialmente preocupante si se tiene en cuenta que muchos accidentes graves tienen lugar en curva, donde una trazada inadecuada o una velocidad excesiva pueden hacer que el cuerpo del motorista invada el carril contrario.

Los círculos blancos que la DGT está instalando en las carreteras españolas

Las marcas se sitúan junto a la línea central de la carretera, antes o durante una curva considerada especialmente peligrosa. Su objetivo es indicar al motorista que debe mantenerse alejado del eje central y circular por el lado contrario a los círculos. De este modo, al inclinarse para tomar la curva, el cuerpo del conductor permanece dentro de su propio carril y disminuye el riesgo de invadir la trayectoria de los vehículos que circulan en sentido contrario.

Además de señalar la posición más segura durante la trazada, estas marcas buscan advertir de posibles riesgos presentes en la vía, como modificaciones del trazado, pavimento deslizante u otras circunstancias que puedan incrementar la probabilidad de accidente. La finalidad es que el motorista adapte su forma de conducción y afronte la curva dejando un mayor margen de seguridad.

Los círculos blancos se basan en un sistema que ya ha sido estudiado y aplicado en Austria. En Cataluña, el Servicio Catalán de Tráfico realizó una primera prueba en 2024, mientras que la DGT también ha analizado diferentes tipos de marcas viales con el objetivo de mejorar la conducción de los motoristas. Según el KFV, organismo austríaco especializado en seguridad vial, los tramos en los que se instalaron estos círculos llegaron a registrar reducciones de hasta el 80% en los accidentes.

La medida adquiere especial relevancia ante la evolución de la siniestralidad entre los motoristas en España. Durante 2025 fallecieron 304 usuarios de motocicleta en vías interurbanas, cinco más que el año anterior. La mayoría de las víctimas, 232, perdió la vida en carreteras convencionales, mientras que las 72 restantes se registraron en autopistas y autovías.

Actualización del Reglamento General de Circulación

Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó en junio de 2026 una modificación del Reglamento General de Circulación cuyo objetivo es mejorar la protección de los usuarios vulnerables de la vía, concepto en el que se engloban peatones, ciclistas, motociclistas y conductores de vehículos de movilidad personal.

En el caso de usuarios de motocicletas, destaca la obligatoriedad de utilizar guantes de protección homologados para conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores en vías interurbanas, así como de llevar calzado cerrado en todo tipo de vías. Ambas conductas se consideran infracciones graves y están sancionadas con 200 euros. Además, se permite que las motocicletas circulen por el arcén derecho cuando exista congestión del tráfico, siempre que no superen los 30 kilómetros/hora y el tramo esté previamente señalizado.

Asimismo, los cascos deberán estar homologados, y no bastará con que estén certificados. En el caso de los riders que desarrollen su actividad profesional en motocicleta, deberán llevar chaleco reflectante en todo momento, una obligación cuyo incumplimiento también supone una infracción grave con una multa de 200 euros.

Cascos

Diversos estudios señalan que las lesiones en la cabeza constituyen una de las principales causas de muerte entre las personas que sufren accidentes en vehículos de dos ruedas. De hecho, el 80% de los fallecidos en motocicleta pierde la vida como consecuencia de impactos en la cabeza. El uso del casco reduce casi un 30% el riesgo de sufrir lesiones mortales y, además, aumenta en un 20% la probabilidad de salir ileso del accidente.

Se trata del principal elemento de protección para los motoristas, ya que está diseñado para proteger el cerebro frente a los impactos. El casco evita los golpes directos contra el pavimento, otros vehículos o elementos contundentes, protege frente a la penetración de objetos como piedras, hierros o insectos, absorbe parte de la energía del impacto y la distribuye por su estructura y reduce las lesiones provocadas por la abrasión de la cabeza y el rostro al arrastrarse sobre el asfalto.

Guantes

Desde octubre de 2026, los motoristas deberán circular con guantes de protección homologados, y olvidarse de ellos podría acabar suponiendo una multa de 200 euros. Un aspecto especialmente importante es que no servirá cualquier tipo de guante. La futura norma apunta a «guantes específicos para motoristas», con las protecciones y el marcado correspondiente que acrediten que cumplen los requisitos exigidos para circular. Hasta ahora, la DGT recomendaba utilizar guantes al circular en carretera, pero no establecía su uso como una obligación específica.