Buena, bonita y barata: llega la moto ultraligera que va a arrasar en España

El sector de la moto y los vehículos ligeros cerró enero con 17.540 matriculaciones, lo que supone un crecimiento 13,9% respecto a 2025. Por cilindradas, crecieron las matriculaciones de cilindrada baja (hasta 125 cc) un 4,0% (1.446 unidades), la cilindrada media (125-750 cc) un 40% (3.536 unidades) y la cilindrada alta (>750 cc) un 58,2% (3.198 unidades). Mientras, el mercado de scooter y ciclomotor eléctrico mostró una caída de 58,1% (137 unidades) y 55,4% (121 unidades) respectivamente.

Para José María Riaño, secretario general de ANESDOR: «Este año hemos tenido un mes de enero atípico pues la estadística todavía se ve afectada por el efecto Euro5+. No obstante, el conjunto del mercado sigue creciendo por encima del doble dígito, muestra que la tendencia sólida creciente de la moto y los vehículos ligeros. Sufre la parte eléctrica lastrada por la ausencia de incentivos tras la finalización del MOVES III 2025 y la incertidumbre alrededor del Plan Auto+».

La moto ultraligera que arrasará en España

La movilidad eléctrica sigue ampliando horizontes y ahora es el turno de la Land Moto District ADV, un modelo que combina ligereza, diseño minimalista y capacidades todoterreno. La empresa estadounidense Land Moto, con sede en Cleveland, Ohio, apuesta por una filosofía y funcional que se refleja en un peso muy reducido: entre 90 y 109 kilos, según la batería seleccionada, convirtiéndose así en una de las motos eléctricas más ligeras del mercado.

El corazón de este vehículo es el motor Enduro EVO, diseñado para ofrecer más potencia y par motor que nunca, con 375 Nm de torque. Su diseño de imán permanente interior (IPM) está completamente sellado (IP65), lo que garantiza resistencia al agua y al polvo. Además, cuenta con una caja de engranajes integrada, que optimiza la entrega de potencia y mejora la eficiencia.

La moto dispone de suspensiones totalmente ajustables, tanto en rebote como en compresión, para adaptarse a cualquier tipo de terreno. La distancia al suelo es de 9 pulgadas, con 7,5 pulgadas de recorrido en la parte delantera y 3,93 pulgadas en la trasera, lo que proporciona una absorción de impactos superior, mayor tracción y un control excelente del neumático, incluso a alta velocidad .

La iluminación está diseñada para maximizar la seguridad y la visibilidad, tanto en carretera como fuera de ella. Permite personalizar el color de las luces (para uso offroad) e incluye faros de proyector Hi-Viz con un haz de luz potente y amplio. La firma de iluminación Morphing de LAND garantiza que puedas ver los obstáculos con antelación.

Por su parte, el sistema de energía se apoya en las baterías intercambiables CORE de 48V, disponibles en dos capacidades: 4,1 kWh y 5,5 kWh.

La batería de 5,5 kWh, la District ADV ofrece una autonomía de 190 kilómetros en ciudad, mientras que el uso fuera del asfalto reduce esa cifra, dependiendo del estilo de conducción y del tipo de terreno.

La batería más pequeña, de 4,1 kWh, ofrece hasta 190 kilómetros de autonomía en entornos urbanos, y también es intercambiable.

Componentes y diseño

El chasis tubular de acero queda completamente a la vista y la suspensión combina una horquilla invertida y un monoamortiguador trasero ajustables, de marcas premium como Fox y Öhlins. En cuanto al sistema de frenos, incluye discos delanteros y traseros con pinzas de dos pistones, complementados por frenada regenerativa. Las llantas tubeless de radios de 17 pulgadas son resistentes y ligeras, pensadas para un uso mixto asfalto-tierra. La altura de asiento es de 91 centímetros y la distancia libre al suelo alcanza 23 centímetros.

Estéticamente, la District ADV mantiene un diseño sobrio y funcional, con un semicarenado de líneas rectas y un farol delantero cuadrado Full LED, que aporta un toque neo-retro. La instrumentación se limita a una pequeña pantalla TFT anclada al manillar.

Versiones y precios

La District ADV está disponible en dos versiones: la versión estándar, con un precio base de 11.200 dólares, y la ADV Ascent, más equipada con carrocería de carbono, paramanos Acerbis, llantas doradas y un incremento del par motor, que alcanza los 12.700 dólares.

Land Moto, con su sede en Cleveland, Ohio, busca redefinir el concepto de moto eléctrica para quienes desean salir del asfalto sin renunciar a la simplicidad y funcionalidad. «En LAND, innovamos para empoderar a los espíritus libres. Nuestro equipo altamente capacitado diseña, desarrolla e instala a mano productos de calidad que se integran de manera natural en tu vida cotidiana.

Con más de 50 años de experiencia combinada, creamos soluciones únicas bajo un mismo techo en Cleveland. Nos apasiona simplificar y mejorar la forma en que vives, ofreciendo equipos bien diseñados que te inspiran a explorar nuevos horizontes. Nuestra misión es revolucionar la manera en que empresas e individuos experimentan la electrificación móvil, ofreciendo soluciones innovadoras que se integren sin esfuerzo en la vida diaria.

Finalmente, en LAND creemos en romper barreras. Nuestros productos te permiten moverte, trabajar y disfrutar libremente, liberando tu máximo potencial. Aprovechamos la energía eléctrica para transformar experiencias cotidianas, convirtiendo lo rutinario en extraordinario.