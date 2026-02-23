Ni Alemania ni Japón: el nuevo motor que consume menos de 3,3 litros y va a jubilar a los coches eléctricos es español

La alianza industrial entre Repsol y Horse Powertrain se ha materializado en el motor HORSE H12 Concept, un sistema híbrido de última generación que combina alta eficiencia térmica con el uso de gasolina 100 % renovable. En un contexto donde el debate sobre el futuro del automóvil en Europa parece centrado casi exclusivamente en el vehículo eléctrico de batería, el nuevo motor híbrido propone una alternativa muy interesante: el combustible sostenible, gracias al cual logra reducir el consumo y las emisiones de CO₂ sin depender exclusivamente de la electrificación total.

El nuevo sistema incorpora una relación de compresión de 17:1, un sistema de recirculación de gases de escape (EGR) de última generación, un turbocompresor optimizado y un sistema de encendido de alta energía. El resultado es un consumo homologado por debajo de 3,3 litros cada 100 kilómetros en ciclo WLTP, lo que supone hasta un 40 % menos que la media de los turismos nuevos matriculados en Europa en 2023. En términos prácticos, la compañía estima un rendimiento equivalente a más de 30 kilómetros por litro.

Nuevo motor HORSE H12 Concept

«El sistema de propulsión híbrido incorpora el motor HORSE H12 Concept, una evolución del motor HR12 que integra un innovador sistema de combustión con una relación de compresión de 17:1. El conjunto se completa con un sistema de recirculación de gases de escape (EGR) de nueva generación, un turbocompresor optimizado y un sistema de encendido de alta energía. Además, cuenta con una caja de cambios híbrida mejorada con una gestión optimizada de la energía y una reducción de la fricción interna gracias a los nuevos lubricantes Repsol», explica Repsol.

Precisamente, una de las piezas fundamentales del proyecto es el uso de gasolina 100% renovable, desarrollada por la compañía partir de residuos y materias primas de origen no fósil. En octubre de 2025, Repsol produjo, por primera vez a escala industrial, gasolina de origen 100% renovable en su planta de Tarragona. Bautizada como «Nexa 95», es compatible con los vehículos de gasolina existentes, sin necesidad de realizar ninguna modificación. Actualmente Repsol ya ofrece este servicio en 30 estaciones de España, así como diésel renovable en más de 1.500 estaciones de España y Portugal.

El siguiente paso será la presentación de la primera prueba oficial a principios de 2026. Desde Horse Powertrain y Repsol defienden que este proyecto «contribuye a la transición del sector de la movilidad hacia las cero emisiones netas, aplicando el principio de neutralidad tecnológica y demostrando cómo la innovación puede ofrecer soluciones de reducción de CO2 a corto plazo». Asimismo, Repsol pondrá en marcha la segunda planta dedicada a la producción de combustibles 100% renovables a partir de Residuos en Puertollano e inaugurará en 2026 una planta piloto de combustibles sintéticos en Bilbao.

Luis Cabra, director ejecutivo de Transición Energética, Tecnología y Asuntos Institucionales y consejero delegado adjunto de Repsol, afirma: «Esta colaboración demuestra que la descarbonización puede acelerarse mediante soluciones tecnológicas innovadoras y accesibles. El uso de los combustibles 100% renovables es una solución cero emisiones netas, complementaria a los vehículos eléctricos, para descarbonizar el sector del transporte. Apoyar una normativa clara y ambiciosa que impulse la inversión en combustibles renovables y motores altamente eficientes es esencial para que Europa reduzca las emisiones del transporte de forma más rápida, competitiva y eficaz».

Según las estimaciones difundidas por ambas compañías, un vehículo equipado con este sistema y con un recorrido anual de 12.500 kilómetros podría emitir 1,77 toneladas menos de CO₂ al año frente a un automóvil equivalente impulsado por un motor tradicional con combustible convencional.

Neutralidad tecnológica y debate regulatorio

El lanzamiento del HORSE H12 Concept se produce en pleno debate europeo sobre las normativas de emisiones de CO₂ para vehículos ligeros y la hoja de ruta hacia 2035. Tanto Repsol como Horse Powertrain defienden la necesidad de un marco regulatorio «tecnológicamente neutral» que reconozca la contribución de los motores alimentados con combustibles renovables.

El HORSE H12 Concept no se presenta como la solución definitiva cambio climático, sino como un «puente tecnológico» realista de cara al futuro. Dentro del debate actual sobre movilidad sostenible, este tipo de sistemas híbridos pueden facilitar la transición del parque existente sin exigir cambios drásticos en infraestructura. Este enfoque no niega el auge del vehículo eléctrico, pero sí cuestiona la idea de que sea la única solución viable. La propuesta de Repsol y Horse Powertrain consiste en maximizar lo que ya existe mientras se construye lo que vendrá.

Patrice Haettel, director de Operaciones de Horse Powertrain y director ejecutivo de Horse Technologie, señala: «El concepto HORSE H12 es un ejemplo de cómo los motores ultraeficientes y los combustibles renovables pueden reducir las emisiones desde hoy, sin necesidad de esperar a soluciones futuras. Como empresa, creemos que confiar en una sola tecnología no es la vía más rápida de reducir las emisiones. Por ello, defendemos un enfoque tecnológicamente neutral que impulse la innovación en todas las soluciones: eléctrica, híbrida, extensores de autonomía y combustibles bajos en carbono».