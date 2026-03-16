El sector del rent a car teme que el conflicto de Irán haga mella en las reservas turísticas previstas para Semana Santa, para la que preparan ya cerca de 80.000 coches nuevos, de los cuales la mayor parte se matriculará en el mes de marzo. Una situación que llega en pleno aumento de las operaciones en este canal, que cerró el mes de febrero con un aumento de casi un 25%, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Así lo ha señalado el presidente de la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos (Feneval), Juan Luis Barahona, durante un encuentro con medios, al que ha asistido este diario, en el que ha confesado que la escalada bélica también puede beneficiar a España al considerar los desplazamientos hacia destinos europeos más seguros.

«La escalada bélica está generando incertidumbre en la conectividad aérea, los costes operativos y la evolución de algunos mercados emisores, lo que podría favorecer un desplazamiento de viajeros hacia destinos europeos percibidos como más seguros», explicó el presidente de Feneval.

Previsión del ‘rent a car’ en Semana Santa

Las previsiones de la patronal apuntan a que, a la finalización de este mes de marzo, las matriculaciones ascenderán a 47.000 unidades. Mientras que a lo largo de abril está previsto que sean unas 33.000 nuevas altas, es decir, un 11% y un 5% más, respectivamente, en comparación con los mismos periodos del año anterior. Esto es un 15% más en el acumulado del primer cuatrimestre.

El número de matriculaciones sobresaliente previsto para este mes de marzo se debe a una razón sencilla. «Este año la Semana Santa es más temprana que la temporada anterior, lo que está obligando a las compañías a concentrar casi todas sus compras en este mes con el objetivo de tener el stock listo antes del Domingo de Ramos», han apuntado desde la patronal.

Por su parte, en el acumulado de enero y febrero, el canal de rent a car matriculó 38.422 unidades -entre turismos e industriales-, según la consultora MSI para Feneval, lo que reflejó un crecimiento del 32% con respecto al ejercicio anterior, momento en el que se registraron 29.095 unidades.

En este sentido, Barahona se ha mostrado muy satisfecho con estas previsiones de cara a la Semana Santa. «Unos datos que demuestran la apuesta que realizamos desde el sector del alquiler de vehículos por la movilidad de los turistas y ciudadanos, siendo un punto de conexión esencial entre los aeropuertos y estaciones con los destinos finales, donde no siempre llega el transporte público», ha destacado. Además, ha resaltado «que desde las empresas de alquiler hay una renovación continuada del parque automovilístico, con una edad media que no supera los 2,3 años, asegurando no solo la última tecnología en lo que a seguridad se refiere, sino también la apuesta por una movilidad sostenible, con vehículos menos contaminantes».

El coche eléctrico en el rent a car

Barahona se ha mostrado crítico con la propuesta de reglamento de la Comisión Europea (cuya previsión de aprobación será el último cuatrimestre del 2026) sobre la obligación de incluir un mínimo del 36% de turismos y SUV de cero emisiones a partir de 2030, una cuota objetiva que a todas luces es inviable para todas las empresas, no solo por el coste que supone la transición eléctrica en un periodo de tiempo tan reducido, sino por la carencia de infraestructuras públicas para la recarga de este tipo de vehículos.

Desde la asociación, se pide poner el foco en medidas que faciliten el cambio de las flotas, como incentivos fiscales y ayudas mejor adaptadas a la realidad del sector, en lugar de establecer obligaciones y prohibiciones. En este sentido, el presidente de Feneval, ha apuntado que «desde el sector estamos haciendo todo lo posible para cumplir con los objetivos climáticos que se establecen desde las distintas administraciones. Sin embargo, no contamos en la actualidad con infraestructuras adecuadas que, precisamente, permitan cumplir con todos los requisitos que nos imponen a las empresas».