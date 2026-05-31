Es oficial: la DGT confirma el cambio en el permiso de conducir que afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961 y es inminente

A partir de 2026, la renovación del permiso de conducir en España introduce matices relevantes para los conductores de mayor edad, especialmente para quienes han nacido entre 1956 y 1961. Aunque no existe una edad máxima para dejar de conducir, la normativa de la Dirección General de Tráfico refuerza los controles médicos y ajusta la vigencia del carnet a medida que aumentan los años, con el objetivo de garantizar la seguridad vial sin imponer restricciones automáticas por edad.

A continuación, se explican los principales puntos de la normativa de la Dirección General de Tráfico sobre la renovación del carné a partir de los 65 años y cómo afecta a distintos tramos de edad en 2026, especialmente a los nacidos entre 1956 y 1961. La DGT introduce cambios en el carnet de conducir en 2026 que afectan a los mayores de 65 años: renovaciones más frecuentes, controles médicos obligatorios y exención de tasas a partir de los 70 años. Descubre cómo afecta a los nacidos entre 1956 y 1961. Te contamos:

¿ Qué cambia en el carnet de conducir a partir de 2026 en España?

en el a partir de 2026 en España? ¿Quiénes no pagan tasas del carnet de conducir en 2026?

¿Cada cuánto se renueva el carnet de conducir a partir de los 65 años?

Cambios clave en la renovación del carnet

En España, la regla general no establece una edad máxima para conducir. La aptitud depende del estado físico y cognitivo del conductor, tal y como recuerdan tanto la Dirección General de Tráfico como el Real Automóvil Club de España.

A partir de los 65 años: renovaciones más frecuentes

Desde los 65 años, el permiso deja de renovarse cada 10 años y pasa a tener una vigencia máxima de:

5 años para permisos de coche y moto (AM, A1, A2, A, B).

3 años para permisos profesionales (camión y autobús: C, D y derivados).

El objetivo es aumentar la frecuencia de los reconocimientos médicos y asegurar que el conductor mantiene las capacidades necesarias.

A partir de los 70 años: exención de tasas

Otro de los aspectos relevantes de la normativa es la exención del pago de tasas administrativas para la renovación del carnet a partir de los 70 años. Esto significa que, aunque el conductor debe seguir realizando el reconocimiento médico obligatorio, no tendrá que abonar la tasa correspondiente a la expedición del permiso.

En la práctica, esto supone una reducción del coste del trámite para un colectivo amplio de conductores sénior, que en muchos casos siguen dependiendo del vehículo privado para su movilidad diaria. Aun así, el reconocimiento médico sigue siendo obligatorio y debe realizarse en centros homologados que comunican directamente el resultado a la administración.

Según las previsiones para 2026, esta medida afectará especialmente a los conductores nacidos en 1956, que entrarán en esa franja de edad y, si les corresponde renovar el permiso durante ese año, quedarán exentos del pago de tasas. Desde los 70 años:

No se pagan tasas de renovación del carnet.

del carnet. Sí se paga el reconocimiento médico obligatorio.

médico obligatorio. La gestión puede hacerse con menos trámites administrativos en centros autorizados.

En el caso de 2026, esto afectaría a los conductores nacidos en 1956, que si renuevan ese año quedarían exentos del pago de tasas.

Nacidos en 1961: qué cambia

El otro grupo especialmente afectado por la actualización normativa es el de los conductores nacidos en 1961, que en 2026 cumplirán 65 años. A partir de ese momento, estos conductores pasarán a un régimen de renovación más estricto en cuanto a periodicidad, teniendo que renovar su permiso cada cinco años en lugar de cada diez, dependiendo del tipo de licencia.

Este cambio implica una mayor frecuencia en los controles médicos obligatorios, lo que puede suponer una adaptación importante para quienes están acostumbrados a periodos de validez más largos. Sin embargo, no supone ninguna restricción automática para seguir conduciendo, siempre que se superen las evaluaciones psicofísicas requeridas. Así, quienes cumplen 65 años en 2026 (nacidos en 1961):

Pasan a renovar el carnet cada 5 años en lugar de cada 10. Deberán someterse a controles médicos más frecuentes.

Importante: no hay retirada automática por edad

Ni la DGT ni los organismos de seguridad vial establecen una edad de retirada obligatoria. Sólo se pierde el permiso si:

No se supera el reconocimiento médico.

Existen limitaciones físicas, sensoriales o cognitivas incompatibles con la conducción.

con la conducción. Hay retirada administrativa o judicial del permiso.

Los Centros de Reconocimiento de Conductores evalúan visión, reflejos, audición, coordinación y capacidades cognitivas. Mientras se superen estas pruebas, el permiso puede renovarse indefinidamente.