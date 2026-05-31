Sin turbo, sin híbrido y con 535 CV: el nuevo motor LS6 de Chevrolet demuestra que más cilindrada sigue ganando la batalla

General Motors ha logrado un nuevo hito en la historia del automóvil con la presentación del nuevo V8 LS6 de 6,7 litros, el motor que impulsará al Chevrolet Corvette 2027. La sexta generación del icónico «small block» no sólo destaca por sus impresionantes cifras de rendimiento, sino también por su carga simbólica. Con una inversión cercana a los 60.000 millones de dólares en la fabricación en Estados Unidos desde 2020, General Motors refuerza su compromiso con el desarrollo del motor de combustión interna de alto rendimiento.

El nuevo motor LS6 se presenta como una auténtica «obra de ingeniería moderna», conservando la tradicional arquitectura de válvulas en cabeza (OHV) que ha caracterizado a Chevrolet desde sus orígenes. Entre sus principales especificaciones destaca una cilindrada de 6,7 litros, una potencia de 535 CV y un par motor de 520 lb-pie. Además, cuenta con una relación de compresión de 13.0:1, una cifra inusualmente alta para un motor de gran cilindrada, lo que se traduce en una respuesta más inmediata y una mayor eficiencia en su rendimiento.

Nuevo motor V8 LS6 de 6,7 litros de Chevrolet

El futuro del Chevrolet Corvette está más ligado que nunca a su motor. La marca estadounidense ha presentado una nueva generación del emblemático bloque V8 que no solo servirá como base para sus próximos deportivos, sino que también redefine su apuesta por la combustión en plena transición hacia la electrificación. Se trata del LS6, un «small block» de 6,7 litros con 535 CV de potencia y 705 Nm de par.

Parte de la mejora respecto a modelos anteriores se explica por los cambios en su arquitectura. Este V8 incorpora una relación de compresión de 13.0:1, un cuerpo de mariposa de 95 mm y un sistema de admisión tipo «tunnel ram» con conductos de alta velocidad, diseñado para optimizar el flujo de aire y maximizar la eficiencia en cada ciclo de combustión. La fiabilidad también ha sido uno de los pilares del desarrollo. Para soportar condiciones de uso exigentes, el nuevo motor de Chevrolet incorpora un nuevo sistema de lubricación, además de pistones y bielas forjados, junto con colectores de escape revisados y reforzados.

«Pura potencia. Chevrolet ha estado dándolo todo en la calle y la pista durante más de 70 años. Con aceleración infartante, manejo ultraágil y diseño deslumbrante, los vehículos de alto desempeño de Chevy son la máxima expresión de euforia para conductores que esperan nada menos que eso», detalla Chevrolet en su página web.

Corvette Grand Sport y Grand Sport X

«Vuelve el Corvette para los auténticos conductores. La fórmula clásica del Grand Sport. Nuevos avances de ingeniería. Dos expresiones de desempeño. El Grand Sport ofrece la precisión de la tracción trasera para una conexión máxima con el conductor. El Grand Sport X aplica el mismo ADN deportivo a través de una avanzada tracción integral, lo que mejora el control en una gama más amplia de condiciones».

Ambos modelos se sitúan por encima del Corvette Stingray dentro de la gama, el modelo base, que incorporará este mismo motor LS6 V8 de 6.7 litros a partir de 2027, antes de que su uso se extienda a otros vehículos de General Motors. El Grand Sport se posiciona como una versión más deportiva que el Stingray, aunque sin alcanzar el nivel extremo de los ZR1 y ZR1X, que continúan liderando la gama con potencias superiores a los 1.000 CV.

Lo más destacado es, sin duda, el V8 LS6 6.7 atmosférico, un motor que parece casi imposible de ver en Europa. En el Grand Sport entrega 535 CV de potencia y 705 Nm de par, con una relación de compresión de 13.0:1 y una relación diámetro/carrera de 103,25 mm / 100 mm, además de una mariposa de 95 mm. Incorpora numerosos cambios respecto al anterior 6,2 V8 LT2 de 490 CV, incluyendo un nuevo sistema de lubricación, pistones y bielas forjadas, así como colectores de escape reforzados.

El Grand Sport incluye de serie el Magnetic Ride Control, junto con suspensión Touring y neumáticos Michelin Pilot Sport All Season 4. En el caso del Grand Sport X, la configuración es similar, pero suma un motor eléctrico en el eje delantero que aporta 186 CV y 197 Nm adicionales, alimentado por una batería de 1,9 kWh, lo que da como resultado un Corvette de tracción total con 721 CV de potencia.

Motor de altas prestaciones con caja de cambios de 8 velocidades

Para quienes buscan sensaciones más intensas, el paquete Z52 Sport Performance añade una suspensión más firme, neumáticos Michelin Pilot Sport 4S de verano y frenos de hierro J56 procedentes del Corvette Z06. Por su parte, el paquete Z52 Track Performance incorpora neumáticos Michelin Pilot Sport Cup 2R y frenos carbocerámicos J57, diseñados para exprimir al máximo el conjunto en circuito.

«No hay reemplazo para la cilindrada. Nuestro motor LS6 V8 de última generación combina una gran cilindrada, tecnología moderna y el probado legado del V8 de bloque pequeño para abrir un nuevo y audaz capítulo en materia de deportivos», detalla Mike Kociba, ingeniero jefe adjunto de Chevrolet.