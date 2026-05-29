El sencillo truco para saber si tienes que cambiar el aceite del coche sin tener que ir a un taller

Llevar al día el mantenimiento del vehículo es fundamental, especialmente en lo que respecta al nivel de lubricante del motor, ya que un descuido puede ocasionar daños graves. Afortunadamente, existe un truco tan sencillo como efectivo que recomiendan los propios mecánicos para saber si ha llegado el momento de cambiar el aceite del coche.

Lo más importante es hacerlo siempre con el coche en terreno sin pendiente, porque si está en una cuesta el nivel de aceite podría medirse mal. Es importante también revisarlo con el coche frío, ya que en caliente también podría alterarse la medición, recuerda la DGT. Si es necesario rellenarlo, debe hacerse siempre con el mismo tipo de aceite en cuanto a propiedades, siguiendo las recomendaciones del fabricante. Nunca se debe superar el nivel máximo, ya que esto puede afectar a la correcta lubricación del motor y provocar problemas de funcionamiento.

El truco para saber si tienes que cambiar el aceite del coche

«El tiempo entre cambios de aceite no depende únicamente del kilometraje, sino también de varios factores importantes, entre ellos la capacidad del cárter. Cuanto más aceite puede almacenar el motor, mayor es su capacidad para absorber calor, diluir residuos y mantener sus propiedades durante más tiempo. Por el contrario, los motores con menor capacidad de aceite someten al lubricante a un mayor estrés térmico y mecánico, por lo que es recomendable acortar los intervalos de mantenimiento y prestar atención al tipo de uso del vehículo.

Los trayectos cortos en ciudad, los atascos o los arranques en frío provocan que el aceite acumule más carbonilla, humedad y restos de combustible, lo que acelera su degradación incluso aunque el coche haya recorrido pocos kilómetros. Esto es muy distinto a lo que ocurre en recorridos largos y constantes por carretera, donde el aceite trabaja en condiciones más estables.

Ahora bien, ¿cómo estimar los intervalos de mantenimiento? Desde nuestro punto de vista, una forma orientativa puede ser relacionar la capacidad de aceite del motor con el kilometraje, utilizando como referencia aproximada 1 litro de aceite por cada 4.000 kilómetros. Por ejemplo, en un motor con un cárter de 3 litros, lo recomendable sería cambiar el aceite alrededor de los 12.000 kilómetros aproximadamente, y en un caso de un motor con un cárter de unos 10 litros, el cambio podría situarse en torno a los 40.000 kilómetros.

Sin embargo, los fabricantes suelen recomendar intervalos más amplios. El sentido común es clave: los fabricantes buscan optimizar el uso del producto, pero el mantenimiento preventivo debe priorizar la durabilidad del motor. En cualquier caso, lo más importante es adaptar el cambio de aceite al uso real del vehículo y no sólo a cifras teóricas».

Para determinar si es el momento de cambiar el aceite del coche, existe un truco muy sencillo que puede servir como orientación: la «prueba de la gota». Para llevarla a cabo, se utiliza la varilla medidora situada cerca del motor del coche para extraer una pequeña muestra de aceite y, sin limpiarla, dejar caer una gota en el centro del papel. A continuación, se deja que el aceite se expanda y se observa el patrón que forma.

Si el aceite se distribuye de forma uniforme y la mancha resultante mantiene un color homogéneo, significa que aún se encuentra en buen estado y cumple correctamente su función.

En cambio, si se aprecia un centro oscuro y unos bordes más claros, es señal de que es necesario reemplazarlo.

Este truco no sustituye un análisis profesional, pero puede servir como una forma rápida y económica de valorar el estado del aceite del coche.

Si no se cambia el aceite del coche con regularidad, se pueden producir averías en el motor. El aceite cumple una función esencial: lubricar las piezas móviles internas, reducir el desgaste por fricción y ayudar a mantener una temperatura de funcionamiento adecuada. Cuando no se sustituye a tiempo, el aceite se degrada, se ensucia y pierde sus propiedades lubricantes, lo que puede provocar diversos problemas.

Entre los más comunes y perjudiciales se encuentra el sobrecalentamiento del motor; el aceite en mal estado no lubrica ni disipa el calor correctamente, lo que provoca un aumento de la temperatura interna y puede llegar a deformar o dañar componentes sensibles. Asimismo, la acumulación de impurezas y residuos puede obstruir el filtro, dificultando el paso correcto del lubricante y empeorando aún más la lubricación del motor.

Finalmente, en vehículos equipados con turbo, un aceite en mal estado puede dañar rápidamente este componente, ya que su funcionamiento depende de una lubricación constante para soportar altas temperaturas y elevadas revoluciones.