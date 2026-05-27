Giro de 180º en el carnet de conducir para los nacidos antes de 1962: los cambios que nadie esperaba

La conducción es una actividad que exige concentración, buenos reflejos, visión adecuada y coordinación, habilidades que pueden ir disminuyendo con el paso del tiempo. Por ello, numerosos países, incluido España, han establecido regulaciones específicas para las personas mayores. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que la edad, por sí sola, no supone un impedimento para conservar la validez del permiso de conducir. Ahora bien, con el paso del tiempo, es habitual que se produzca un descenso progresivo de ciertas capacidades visuales, auditivas, cognitivas o físicas, lo que puede influir directamente en la seguridad al volante. Por este motivo, la DGT reduce los periodos de vigencia del carnet de conducir a partir de los 65 años.

En este sentido, Tráfico establece que a partir de esa edad los permisos AM, A1, A2, A y B pasan a tener una validez de cinco años. Por su parte, los permisos profesionales destinados a autobuses y camiones (C, C1, D, D1, EC, EC1, ED, ED1, entre otros) reducen su vigencia a tres años. Esto significa que, al cumplir los 65 años, los conductores deben renovar su permiso con mayor frecuencia, pasando de los diez años habituales a cinco en el caso de los permisos particulares. En otras palabras, en 2026 se acorta el plazo de renovación para las personas nacidas antes 1962.

Los cambios en el carnet de conducir para los nacidos antes de 1962

«A partir de los 65 años y para asegurar que se mantiene intacta la capacidad para conducir, se reduce el periodo de vigencia del permiso de conducir. Lo que se pretende de esta manera es aumentar la frecuencia de las revisiones médicas y de aptitud para que seguir conduciendo sea seguro para todos. El reconocimiento médico que se debe superar y los criterios a evaluar son los mismos para cualquier edad. Es posible es que si durante el reconocimiento médico se detecta una enfermedad o deficiencia que, si bien de momento no impide la renovación, es susceptible de agravarse, el periodo de validez del permiso será menor. En este caso también será menor la tasa que debes pagar para renovarlo», detalla la DGT en relación con la vigencia del carnet de conducir.

Para renovar el permiso, es necesario superar un reconocimiento médico en un centro autorizado. Esta evaluación es la misma independientemente de la edad y se centra en comprobar la visión, la audición, los reflejos y la coordinación. Cabe señalar que los mayores de 70 años están exentos del pago de la tasa administrativa de la DGT para la renovación del permiso, aunque deben asumir el coste del reconocimiento médico, cuyo precio puede variar según el centro.

Si se detecta alguna limitación o deficiencia, es posible obtener la calificación de «Apto con restricciones». Esto no implica perder la capacidad de conducir, sino poder hacerlo de forma segura bajo determinadas condiciones. Entre las restricciones más habituales se encuentra la limitación horaria, que puede impedir la conducción nocturna si la visión o la atención se ven afectadas en esas circunstancias.

También puede establecerse una limitación del radio de acción, restringiendo la conducción a zonas cercanas al domicilio. En otros casos, se pueden requerir adaptaciones en el vehículo, como el uso de espejos retrovisores especiales o la conducción de automóviles con cambio automático. Asimismo, cuando existen enfermedades crónicas u otras condiciones médicas, se puede reducir la vigencia del carnet.

Responsabilidad al volante

«Dejar de conducir es un proceso por el que todos vamos a pasar durante nuestra vida», explica Jesús Monclús, director de Prevención y Seguridad Vial de Fundación MAPFRE. «Y este proceso puede ser problemático, incluso traumático, especialmente cuando no hay alternativas de transporte público, ya que la movilidad es fundamental en nuestras vidas», añade. Según datos de la patronal aseguradora UNESPA, la investigación indica que los siniestros protagonizados por conductores mayores de 65 años son entre un 24% y un 51% menos frecuentes que los registrados por conductores más jóvenes.

Uno de los principales factores de riesgo en conductores de edad avanzada es la reducción de los reflejos y el aumento del tiempo de reacción, lo que puede dificultar la respuesta ante situaciones imprevistas en la carretera, como la aparición repentina de un peatón o una frenada brusca del vehículo precedente. También es habitual la disminución del campo visual o de la agudeza auditiva, lo que puede afectar a la correcta percepción del entorno, las señales de tráfico y los sonidos del tráfico.

Además, ciertas enfermedades crónicas frecuentes en personas mayores, como la diabetes, la hipertensión o algunos trastornos neurológicos, pueden influir negativamente en las capacidades necesarias para conducir. A esto se suman los posibles efectos secundarios de algunos medicamentos, como somnolencia, mareos o dificultades de concentración.

En algunos casos, la conducción se asocia a la pérdida de independencia, pero continuar al volante sin las capacidades necesarias puede suponer un riesgo tanto para el propio conductor como para los demás usuarios de la vía.