Ni los inversores ni los fans han acogido bien la llegada del nuevo Ferrari Luce, el primer coche 100% eléctrico de la marca, cuya presentación ha provocado una oleada de reacciones negativas tanto en redes sociales como en los mercados financieros, donde Ferrari se anota una caída de su cotización de más del 6% en la Bolsa de Milán.

Ferrari cotiza principalmente en la Bolsa de Nueva York bajo el ticker RACE, aunque también tiene cotización secundaria en la Bolsa Italiana, dentro del mercado Euronext Milán. Parqués en los que los inversores han penalizado el lanzamiento del primer modelo 100% eléctrico de la marca.

En el Euronext Milan, las acciones llegaron a desplomarse hasta un 7,8%, en una de las peores sesiones bursátiles recientes para la compañía. Los inversores han reaccionado con dudas al radical cambio de diseño, el abandono del ADN clásico ligado a los motores V12 y la incertidumbre sobre si los clientes tradicionales aceptarán un Ferrari totalmente eléctrico.

En la media sesión de este martes, la caída continúa hasta alcanzar los 290,20 euros por acción, lo que supone un desplome de las cotizaciones de la marca en el parqué italiano de un 6,4%. La caída es mucho mayor si comparamos las cifras con la cotización de la marca del Cavallino Rampante con las de hace un año, cuando cotizaba a 421 euros por acción, lo que supone una reducción de su valoración del 31%.

Mientras tanto, en la Bolsa de Nueva York, donde Ferrari cotiza bajo el ticker RACE, las acciones también caían con fuerza en el premarket estadounidense, llegando a perder alrededor de un 2,8% hasta situarse cerca de los 338 dólares por acción tras la presentación del Ferrari Luce.

La reacción negativa del mercado se suma además a la enorme polémica generada en redes sociales y foros especializados, donde muchos aficionados consideran que el Ferrari Luce «no parece un Ferrari» por su diseño minimalista y futurista desarrollado junto al exdiseñador de Apple, Jony Ive.

Ferrari Luce

El Ferrari Luce representa la culminación de la estrategia multienergética de Maranello al ser el primer coche 100% eléctrico del fabricante automovilístico italiano. Con una velocidad máxima superior a 310 km/h y una potencia total máxima de 1050 CV, el Ferrari Luce marca una nueva era para la marca del Cavallino Rampante, combinando prestaciones extremas con una visión futurista del lujo y la electrificación.

Su diseño exterior se define por la estructura de cristal, una forma sin concesiones, similar a una concha. Los alerones aerodinámicos flotantes delanteros y traseros optimizan la aerodinámica y el rendimiento. Este vehículo amplía la gama Ferrari, complementando las motorizaciones existentes, y permite crear un Ferrari completamente nuevo, algo que solo es posible gracias a su arquitectura totalmente eléctrica. La electrificación también abre nuevas posibilidades de diseño más allá del propio automóvil.

De acuerdo con el principio de neutralidad tecnológica, Ferrari asegura que la electrificación es solo uno de los medios a disposición de la marca para ampliar su potencial de diseño en arquitectura de producto, rendimiento, diseño y experiencia de conducción, sin necesidad de sustituir los motores existentes.