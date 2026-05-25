MG anunciará antes de verano que su primera fábrica en Europa estará en Galicia. Después de algo más de dos años buscando terrenos en el Viejo Continente, el gigante chino de la automoción apuesta por Ferrol como enclave estratégico para desembarcar industrialmente en el mercado europeo, después de cotejar también posibles ubicaciones en Valencia y fuera de España, como Hungría o Marruecos.

Así lo han señalado fuentes próximas a la operación en conversaciones con este diario, que aseguran que el grupo automovilístico chino anunciará antes del verano la ubicación de su primera planta en Europa. Las negociaciones, añaden, se encuentran ya prácticamente cerradas, tras meses de contactos entre la compañía, las administraciones implicadas y distintos actores industriales.

El proyecto, que lleva meses analizándose con discreción, contempla la instalación de una factoría orientada a la producción de vehículos 100% eléctricos y modelos híbridos destinados al mercado europeo, con los que MG se ahorraría pagar tasas del 45% por los aranceles impuestos por Bruselas al envío de coches 100% eléctricos procedentes de China.

Una fábrica de MG en Galicia

La posición logística de Galicia y su conexión portuaria con Reino Unido, donde la marca tiene su sede europea y centro de diseño; así como la fortaleza del ecosistema industrial vinculado al automóvil, con una gran presencia de proveedores, y costes laborales contenidos, han sido claves en la decisión del gigante chino.

Por su parte, la compañía no confirma una decisión definitiva, pero asegura que España se encuentra bien posicionada por su capacidad industrial, la disponibilidad de mano de obra cualificada y la existencia de una red de proveedores consolidada.

No obstante, coincide con la información de este diario en que la decisión se tomará pronto, sin especificar fecha. Para MG, contar con producción en Europa permitiría reforzar su posición comercial al contar ya con más de 300.000 operaciones comerciales al año en el Viejo Continente y responder con mayor eficiencia al crecimiento de la marca en los mercados occidentales.

El pasado mes de octubre, este diario, ya publicó que una delegación del Grupo SAIC había visitado Valencia y Galicia en busca de terrenos para establecer en España su primera fábrica en Europa. El fabricante automovilístico asiático anunció en 2023 su deseo de fabricar en el Viejo Continente ante el éxito de ventas que estaba registrando con MG, pero los aranceles de Bruselas al envío de coches procedentes de China paralizaron todos los procesos y se canceló el anuncio de la planta previsto para verano de 2025.

Los directivos chinos vinieron buscando un terreno de 1.000.000 m² para levantar las instalaciones desde cero, descartando así la compra de una planta a otros fabricantes ya asentados en el país. El gigante chino también quiere que la parcela esté cerca de un parque de proveedores de automoción ya desarrollado y un puerto, con el objetivo de mejorar la logística. Condiciones que MG ha encontrado en Ferrol.

Almacén de recambios

No se trata de la única inversión que hace el Grupo SAIC en nuestro país. Ubicado en Cabanillas del Campo (Guadalajara), MG ha elegido España para abrir su cuarto almacén de recambios de Europa, con el que el fabricante automovilístico busca ofrecer a sus clientes, además de una elevada relación entre calidad y precio en sus productos, un servicio postventa rápido y eficaz.

Unas instalaciones de 10.000 m² en las que se gestionan ya 1.500 referencias de recambios de mayor consumo o rotación, con un compromiso de entrega de recambios con su red oficial de concesionarios de 24 horas para todas aquellas piezas que se utilizan en los intervalos de mantenimiento –con un stock de seguridad disponible en el concesionario de 2,5 meses–. Un compromiso que se mantendrá también para las referencias de mayor rotación o consumo con disponibilidad de entrega nocturna de repuestos en aquellos concesionarios que lo tengan implementado.

Este almacén cuenta con 35 empleados y afianza, aún más, la sólida presencia de MG en España, donde ha generado más de 1.500 empleos directos, entre SAIC Motor Spain y su red de casi 100 concesionarios, y más de 4.000 empleos indirectos. Además, se ha creado un hub logístico con sede en Barcelona, desde donde se gestionan las operaciones de vehículos MG para todo el sur de Europa.