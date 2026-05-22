OMODA & JAECOO celebra su cliente número 50.000 en España durante la SHS Fever Night

OMODA & JAECOO ha celebrado la segunda edición de su OJ Premiere Day, un evento que se ha celebrado de forma simultánea en 47 de los 105 concesionarios que la marca tiene en España. Bajo el concepto ‘SHS Fever Night’, este formato se ha consolidado como una de las iniciativas más innovadoras del sector, reforzando su presencia en el mercado local.

En esta segunda edición, el OJ Premiere Day se reafirma como un pilar estratégico para la compañía, capaz de generar una conexión directa, simultánea y experiencial con clientes, potenciales compradores y medios de comunicación reforzando el posicionamiento de OMODA & JAECOO en el mercado español.

Durante el evento, los asistentes pudieron descubrir de primera mano los últimos lanzamientos de la marca, con especial protagonismo de la tecnología Super Hybrid System (SHS), eje de la estrategia de electrificación, así como el creciente peso de las motorizaciones electrificadas en OMODA & JAECOO.

Además, la ‘SHS Fever Night’ coincidió con un hito especialmente relevante para la compañía: OMODA & JAECOO ha alcanzado los 50.000 clientes en España, una cifra que refleja el rápido crecimiento de la marca y la sólida acogida que está teniendo su propuesta de valor en todo el país. No en vano, la marca ya ha superado una cuota de mercado del 5% entre los clientes particulares españoles durante el mes de abril (5,1%), situándose como la sexta marca más vendida en este canal y líder del segmento D SUV.

Apuesta por la electrificación e impulso de la gama Super Hybrid System

La ‘SHS Fever Night’ ha puesto de manifiesto el avance acelerado de la compañía en electrificación, con una gama en la que las soluciones electrificadas adquieren un protagonismo cada vez mayor. En este contexto, JAECOO ha reforzado su posicionamiento mediante la expansión de su oferta híbrida, que combina eficiencia, altas prestaciones y versatilidad, manteniendo intacto su carácter distintivo.

Los asistentes pudieron conocer de cerca los nuevos JAECOO 5 SHS híbrido y JAECOO 7 SHS híbrido, exponentes de la tecnología SHS, que aportan un equilibrio superior en términos de rendimiento, eficiencia y autonomía frente a su entorno competitivo.

Estos lanzamientos se contextualizan en la firme apuesta de OMODA & JAECOO por la electrificación, como demuestra que durante el primer cuatrimestre del año los vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos representaron un 86% de las ventas con 9.895 unidades matriculadas.

Gran expectación por el lanzamiento del OMODA 4

Asimismo, la marca ha confirmado la próxima comercialización del OMODA 4, un nuevo modelo que llegará en 2027 a los concesionarios para reforzar la presencia de la marca en uno de los segmentos más dinámicos del mercado.

Este lanzamiento representa un nuevo avance en la consolidación de OMODA en España, ampliando su gama con una propuesta que integrará diseño, tecnología y eficiencia, en línea con la estrategia global de la compañía.

Un formato consolidado que marca la diferencia en el sector

El éxito de convocatoria de esta segunda edición confirma el OJ PREMIERE DAY como una iniciativa diferencial en el sector. Un total de 47 concesionarios – de los 105 con los que cuenta la marca en España – volvieron a transformarse en espacios experienciales, combinando innovación, entretenimiento y cercanía para ofrecer una propuesta de valor única.

OMODA & JAECOO continúa así reforzando su posicionamiento como uno de los actores más dinámicos del mercado español, apoyándose en tres pilares clave: crecimiento, electrificación y una nueva relación con el cliente basada en la experiencia, la tecnología y la cercanía.