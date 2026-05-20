¿Puedo conducir el coche de otra persona sin estar en el seguro obligatorio?

En determinadas situaciones, es habitual que una persona conduzca el coche de otra sin figurar en la póliza del seguro. En España, la normativa establece que no se puede conducir un coche sin un seguro obligatorio en vigor. Sin embargo, esto no significa necesariamente que el conductor deba aparecer siempre como titular o conductor habitual en la póliza del vehículo.

Cuando el uso del coche es ocasional, por ejemplo si un familiar o amigo lo conduce de forma puntual y con autorización del propietario, muchas pólizas suelen cubrir a ese conductor siempre que tenga un permiso de conducir válido. Sin embargo, esta cobertura puede variar según las condiciones específicas del seguro.

¿La ley permite conducir el coche de otra persona?

Muchas personas se preguntan si pueden conducir el coche de un familiar, una pareja o un amigo sin aparecer en el seguro del vehículo. La respuesta es sí, aunque existen varias condiciones importantes. Lo primero y más importante es contar con el permiso de conducir en vigor. Sin un carnet válido no se puede circular legalmente con ningún vehículo, independientemente de quién sea el propietario del coche o de las coberturas del seguro. También es imprescindible contar con la autorización del dueño del vehículo.

Otro aspecto fundamental es el seguro obligatorio del vehículo. El coche debe tener una póliza en vigor para poder circular. Sin embargo, aunque el automóvil esté asegurado, no todas las pólizas cubren de la misma forma a conductores ocasionales o adicionales. Algunas compañías limitan las coberturas si la persona que conduce no figura expresamente en el contrato.

En caso de accidente, la situación puede complicarse dependiendo del perfil del conductor. Si la aseguradora considera que quien iba al volante es un «conductor de riesgo» podría reducir determinadas coberturas relacionadas con los daños propios del vehículo. Eso sí, el seguro obligatorio seguirá cubriendo los daños causados a terceros, tanto materiales como personales. La principal diferencia suele aparecer en la cobertura del propio coche asegurado y en posibles franquicias o reclamaciones posteriores de la compañía.

Dirección General de Tráfico (DGT)

«Se considerará conductor habitual aquel que vaya a utilizar el vehículo por períodos continuados superiores a 30 días, y en el caso de vehículos de alquiler, para alquileres de más de tres días. No se podrán anotar conductores habituales por menos de esos plazos. Desde el momento en que se realice la comunicación del conductor habitual de un vehículo, las Administraciones, siempre que el conductor habitual esté informado y dé su consentimiento, se dirigirán directamente y como primera opción al usuario habitual del vehículo y no a su titular, evitando practicar notificaciones innecesarias y facilitando el ejercicio de tus derechos», detalla la Dirección General de Tráfico (DGT).

Si eres el titular de un vehículo que utiliza de forma habitual otra persona, puedes comunicarlo para que las notificaciones relacionadas con posibles sanciones de tráfico lleguen directamente al conductor habitual. De esta manera, las Administraciones podrán dirigirse en primer lugar al usuario habitual del coche y no al titular, facilitando los trámites relacionados con las multas. Además, cuando finalice o esté a punto de terminar el uso habitual del vehículo por parte de ese conductor, también deberá notificarse la fecha y la hora en la que deja de utilizarlo.

Comunicación

A través de Internet, el procedimiento se realiza a través de las aplicaciones web oficiales, utilizando un certificado digital, DNI electrónico o el sistema Cl@ve. En el caso de dar de alta un conductor habitual, si ya existía otro registrado previamente, se asigna automáticamente una fecha de finalización al conductor anterior. También es posible registrar la baja o la fecha de fin de uso de un conductor habitual en un vehículo.

Para completar el proceso, es necesario cumplir con ciertos requisitos técnicos en el ordenador. A continuación, se debe acceder al servicio correspondiente seleccionando el certificado digital. Después, se introducen los datos del titular del vehículo, incluyendo el NIF, la matrícula y el número de bastidor.

Posteriormente, se deben facilitar los datos del conductor habitual, como el DNI o NIE, así como la fecha desde la que comenzará a utilizar el vehículo. También es obligatorio confirmar que se dispone de la autorización del conductor habitual antes de continuar con el trámite. Finalmente, se debe firmar la comunicación.

Sanciones

En situaciones más graves, como circular con un coche sin seguro, las consecuencias económicas pueden ser muy importantes. En España, las multas por conducir un vehículo sin seguro obligatorio pueden oscilar entre 601 y 3.005 euros, dependiendo de factores como el tipo de vehículo, la gravedad de la infracción o si existe reincidencia.

Además de la sanción económica, las autoridades pueden inmovilizar el vehículo hasta que se contrate una póliza válida. Y si se produce un accidente, el conductor deberá asumir personalmente todos los daños ocasionados, tanto materiales como personales, lo que puede derivar en costes extremadamente elevados.