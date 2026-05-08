La forma de conducir va a cambiar para siempre y la UE lo ha confirmado: la nueva regla que afecta a estos conductores

La industria del automóvil en Europa se prepara para un cambio estructural de gran alcance. A partir del 7 de julio de 2026, la UE avanzará en su estrategia de seguridad vial para reducir al máximo las muertes en carretera. Desde julio de 2024, todos los vehículos nuevos homologados ya deben incorporar determinadas tecnologías de monitorización del conductor. Ahora, a partir del 7 de julio de 2026, estos requisitos se ampliarán a todos los vehículos que se matriculen en la UE y, por ende, cambiarán la forma de conducir.

Uno de los cambios más relevantes será la obligatoriedad del sistema avanzado de advertencia de distracciones del conductor (ADDW), el cual utiliza sensores y cámaras internas para supervisar su comportamiento. Otra de las medidas clave que entrará en vigor íntegramente en 2026 es la interfaz para la instalación de alcoholímetros de bloqueo. Todos los vehículos deberán salir de fábrica con la preinstalación necesaria para que, en caso de que la normativa nacional lo requiera, pueda conectarse un sistema capaz de impedir el arranque si se detecta presencia de alcohol.

Nuevas normas para conducir en la UE

Estos son algunos de los sistemas que ya son obligatorios para los coches de nueva homologación desde el 7 de julio de 2024:

Aviso de exceso de velocidad (ISA), que detecta el límite de la vía mediante cámara o GPS y avisa al conductor cuando se supera.

Aviso de distracción y fatiga del conductor (DDAW), basado en el comportamiento del conductor y, en algunos casos, en cámaras interiores.

Frenada automática de emergencia (AEB), con detección de peatones, ciclistas y otros vehículos.

Asistente de mantenimiento de carril de emergencia (LKA), que corrige la trayectoria si el coche se desvía sin señalizar.

Cámara o sensor de marcha atrás, para detectar obstáculos y peatones en la parte trasera.

Caja negra (EDR), que registra los segundos previos a un accidente para su posterior análisis.

Interfaz para etilómetro antiarranque, una preinstalación obligatoria que puede activarse por normativa o decisión de las autoridades.

Adina Vălean, Comisionada Europea de Transportes, ha señalado sobre los cambios en la forma de conducir en la UE que «la tecnología nos permite hoy salvar vidas que ayer dábamos por perdidas. Estos sistemas no son una intrusión, sino un cinturón de seguridad digital para el siglo XXI».

El Reglamento (UE) 2019/2144, conocido por sus siglas en inglés como GSR (General Safety Regulation), es el marco legal europeo que obliga a todos los vehículos nuevos vendidos en la Unión Europea a incorporar sistemas de seguridad activa. Su aplicación se ha ido desplegando por fases desde 2022, y la última fase entrará en vigor el 7 de julio de 2026, momento en el que se completa el calendario previsto y cambia la forma de conducir en la UE.

Novedades técnicas

La principal novedad técnica visible para turismos es la luz de freno adaptativa o ESS (Emergency Stop Signal), la cual parpadea en frenadas bruscas para avisar con mayor claridad al conductor que circula detrás, mejorando así la seguridad vial. El sistema se activa de forma automática en función de la deceleración del vehículo y vuelve a su funcionamiento habitual cuando la frenada termina. Junto a la luz de freno adaptativa, se incorpora el registro de datos para vehículos pesados (camiones y autobuses).

Junto a este sistema, se incorpora el registro de datos para vehículos pesados, como camiones y autobuses, ampliando así el control que ya existía en turismos. Con la entrada en vigor de la última fase el 7 de julio, se eliminan además las excepciones por antigüedad de homologación, de modo que todos los vehículos matriculados deben cumplir el reglamento.

Alcoholímetro de arranque

Uno de los cambios más relevantes está relacionado con la instalación de los alcoholímetros de arranque, también conocidos como «alcolock». Aunque desde 2024 todos los vehículos de nueva homologación ya debían incluir una interfaz estándar que permitiera su instalación en caso de que la normativa nacional lo exigiera, a partir de este mes del 7 de julio de 2026 todos los coches que salgan de fábrica deberán incorporar obligatoriamente dicho sistema. Su funcionamiento es el siguiente:

El conductor, antes de arrancar, debe poner en marcha Alcolock

Sopla por una boquilla y el aparato detecta el nivel de alcohol en el espirado Si el nivel es superior al permitido, Alcolock bloquea el motor de arranque. Si es inferior, permite la puesta en marcha. Si se produce una parada y ésta es superior a 30 minutos, hay que repetir el proceso.

La tasa de alcohol se regula en el Reglamento General de Circulación, que establece que no podrán circular los conductores de vehículos o bicicletas con una tasa superior a 0,5 gramos por litro en sangre o de 0,25 miligramos por litro en aire espirado. En el caso de conductores de vehículos de mercancías, transporte de viajeros, servicio público, transporte escolar, transporte de mercancías peligrosas o servicios de urgencia, el límite se reduce a 0,3 gramos por litro en sangre o 0,15 miligramos por litro en aire espirado.