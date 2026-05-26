La dirección de Renault España y las organizaciones sindicales UGT, CCOO y SCP han alcanzado este martes un preacuerdo en materia de costes salariales, flexibilidad, empleo y aspectos sociales, entre otros, que acerca las adjudicaciones de cinco nuevos modelos a las fábricas españolas del grupo galo.

Según han confirmado fuentes cercanas a la negociación a OKDIARIO, el nuevo acuerdo aseguraría las condiciones necesarias para el futuro de la planta de Valladolid y un cambio de paradigma en la factoría de Palencia con la adjudicación de la nueva plataforma eléctrica RGEV Medium 2.0, presentada en el plan estratégico futuREady el pasado mes de marzo, ya que supondría alcanzar un momento histórico, al permitir por primera vez la producción de vehículos eléctricos de Renault Group en España en sus 75 años de implantación en nuestro país.

«Este es un momento histórico para Renault Group en España, tras 75 años de trayectoria industrial y más de 19 millones de vehículos producidos de más de 30 modelos. El Grupo reafirma su apuesta por el saber hacer de nuestros equipos en Valladolid y Palencia con la adjudicación de la plataforma más avanzada e innovadora a nivel mundial para los modelos de los próximos años y la asignación de cinco nuevos modelos en España. Además, con este acuerdo aseguramos el futuro de los más de 6.000 empleos directos que forman Renault Group en España y muchos otros que el Grupo genera de forma indirecta y reforzamos el papel de nuestras plantas en la transformación hacia la movilidad eléctrica», ha afirmado Reyes Torres, directora de Recursos Humanos de Renault Group España.

Futuro de Renault en España

Un preacuerdo que se ha alcanzado tras once reuniones entre Renault y los sindicatos, esta la última con la presencia del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, con el que el grupo automovilístico busca impulsar la transformación industrial de las factorías españolas y consolidar el papel clave de estas en la nueva era de la movilidad sostenible, generando valor añadido, empleo cualificado y oportunidades de innovación en toda la cadena de valor.

Atendiendo a las demandas de las organizaciones sindicales, y adicionalmente a los términos de la propuesta que se presentó en la última reunión celebrada el pasado 7 de mayo, la empresa ha realizado mejoras en condiciones salariales, ritmos de trabajo y flexibilidad, entre las que destaca la limitación de número de sábados. Asimismo, se ha acordado abordar un futuro protocolo de temperaturas y otras mejoras en las condiciones de trabajo.

No obstante, este documento queda pendiente de ser ratificado en las asambleas de las diferentes organizaciones sindicales en los próximos días, como paso previo para poder establecer una fecha de firma.

Desde Renault han explicado que la dirección queda a disposición de las organizaciones sindicales para realizar la firma de un convenio que refuerza el posicionamiento de las plantas en España como referentes en eficiencia, calidad y capacidad tecnológica, demostrando su habilidad para adaptarse a los exigentes estándares de la industria automovilística actual y a los retos de la transición hacia la electrificación.