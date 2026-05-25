La DGT está multando por este error con la baliza V16 que muchos conductores siguen cometiendo

Tras varios meses de transición, la baliza luminosa V16 ya se ha convertido en una realidad en nuestras carreteras. La DGT, la iniciativa sectorial ‘Elige calidad, elige confianza’ (ECEC) y la Asociación de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) han recordado que el margen concedido a principio de año ya ha terminado.

Si alguien no lleva el dispositivo, utiliza uno que no funciona o apuesta por un producto no homologado, se podría enfrentar a una sanción económica y se convertiría en un riesgo para las personas del vehículo. Ya se están empezando a aplicar las sanciones para infracciones leves. No disponer de la baliza se penaliza con 80 euros, mientras que detener el vehículo en la calzada y no señalizarlo tendrá la misma sanción.

También se advierte desde la ECEC que llevar la baliza sin pilas o estropeada equivale a no llevar nada. En caso de un control o incidente, el conductor puede ser sancionado dado que el dispositivo es incapaz de cumplir con su función. Asimismo, se ha detectado la proliferación de dispositivos fuera de la ley, pero que se comercializan como V16.

Sanciones por no llevar la baliza V16

Para evitar las sanciones, la iniciativa ECEC incide en 3 requisitos para que la baliza sea legal. El primero es contar con conectividad directa con la plataforma DGT 3.0 mediante un chip GPS y una tarjeta SIM no extraible integrados en su interior. El segundo es que haya superado los ensayos técnicos del Ministerio de Industria y certificado por entidades oficiales como IDIADA o LCOE y por último, debe figurar en el registro público de dispositivos homologados por la DGT.

A pesar de ello, la baliza genera dudas en cuanto a la privacidad. Desde la Dirección General de Tráfico han recordado que el sistema es completamente anónimo, no está personalizado con la matrícula, no requiere registrar datos personales ni instalar ninguna aplicación móvil. Además, con la aparición de la baliza V16, se decidió retirar los triángulos de emergencia.