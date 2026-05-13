El Gobierno lo confirma: ayudas de hasta 5.500 euros para comprar un coche eléctrico con el Plan Auto 2030

El Gobierno ha dado a conocer los primeros detalles del Plan Auto 2030, el cual sustituye al Moves III y contempla ayudas de hasta 5.000 euros para la compra de vehículos. Este programa, integrado en el denominado Plan Auto+, se presentó el pasado mes de diciembre junto al Real Decreto-ley 2/2026. Sin embargo, no será hasta el 21 de mayo en Barcelona cuando se amplíe la información sobre esta estrategia. En ese encuentro, que reunirá a representantes institucionales y fabricantes se darán a conocer las principales líneas del Plan España Auto 2030.

«El Programa Auto+ es el nuevo programa para la ayuda a la compra de vehículos eléctricos y electrificados, económicos y europeos del Gobierno de España, que se llevará a cabo en coordinación con las comunidades autónomas. El Programa Auto+ da continuidad al esfuerzo para el fomento de la demanda del programa MOVES, persiguiendo además la producción europea y española de vehículos. El Programa Auto+ es una medida y compromiso del Gobierno de España incluida en el Plan Auto 2030 y cuenta con una dotación presupuestaria de 400 millones de euros para 2026», detalla el Ministerio de Industria y Turismo.

Plan Auto 2030

Las ayudas están destinadas a la adquisición directa de vehículos electrificados o mediante fórmulas de leasing o renting, siendo esta última opción aplicable en el caso de autónomos y empresas. El objetivo es facilitar el acceso a modelos más sostenibles dentro del parque automovilístico.

Entre los vehículos incluidos se encuentran los turismos de hasta nueve plazas (categoría M1), así como furgonetas o camiones ligeros con una masa máxima que no supere las 3,5 toneladas (categoría N1). También se contemplan las motocicletas con velocidad de diseño superior a 45 km/h, propulsadas exclusivamente por motor eléctrico, con una potencia mínima de 3 kW y una autonomía igual o superior a 70 km, incluidas en las categorías L3e, L4e y L5e.

Del mismo modo, se incluyen los cuadriciclos ligeros (L6e), con una masa en vacío igual o inferior a 350 kg (sin contar las baterías), velocidad máxima de hasta 45 km/h y potencia inferior o igual a 4 kW. Por último, se contemplan los cuadriciclos pesados (L7e), con una masa en orden de marcha de hasta 450 kg para transporte de pasajeros o 600 kg para mercancías, y que no pueden clasificarse como cuadriciclos ligeros.

Las ayudas se concederán para la compra de vehículos nuevos matriculados por primera vez en España a nombre del beneficiario, así como para unidades adquiridas a través de concesionarios o puntos de venta del fabricante o importador, siempre que su primera matriculación como vehículo nuevo en España sea igual o posterior al 1 de enero de 2025.

Para poder acceder a la ayuda, el vehículo adquirido deberá respetar una serie de límites de precio máximo sin impuestos. En el caso de los turismos M1, el precio no podrá superar los 45.000 euros. No obstante, esta restricción no se aplicará a los vehículos eléctricos puros de ocho o nueve plazas cuando el beneficiario sea un autónomo o una empresa. Para los vehículos de la categoría N1, así como los cuadriciclos L6e y L7e, no se establece un límite de precio máximo. En cuanto a las motocicletas incluidas en las L3e, L4e y L5e, el umbral queda fijado en 10.000 euros.

Cuantías

Las cuantías máximas de ayuda establecidas según el tipo de vehículo, teniendo en cuenta que, para las categorías M1 y N1, los puntos de venta deberán aplicar además un descuento mínimo adicional de 1.000 euros sobre el precio final. En el caso de los turismos M1, la ayuda máxima es de 4.500 euros, que puede elevarse hasta 6.000 euros para autónomos y empresas de hasta 10 trabajadores. Para los vehículos N1, la subvención alcanza los 5.000 euros, pudiendo llegar a 7.500 euros en el mismo perfil de beneficiarios.

Para las motocicletas de las categorías L3e, L4e y L5e, la ayuda se fija en un máximo de 1.100 euros, sin variaciones adicionales según el tipo de solicitante. En cuanto a los cuadriciclos L6e y L7e, la cuantía máxima establecida es de 1.500 euros. La ayuda se calculará como un porcentaje aplicado sobre la cuantía máxima establecida para cada categoría. Además, el plan se limita exclusivamente a vehículos que tengan la etiqueta CERO.

En función de la tecnología del vehículo, se establecen dos factores de modulación principales. Para los vehículos eléctricos puros, la ayuda podrá alcanzar hasta el 50% del importe máximo correspondiente. En cambio, para los vehículos eléctricos de autonomía extendida e híbridos enchufables, la ayuda se reduce al 25% de ese importe máximo. En el caso de los vehículos de categoría M1, para modelos con un precio de hasta 35.000 euros, la ayuda será del 25% del importe máximo. Si el precio supera esa cifra, el porcentaje se reduce al 15%. El resto de categorías de vehículos se benefician de un 25% del importe máximo de ayuda.

Además, se introducen incentivos ligados al lugar de fabricación. Los vehículos cuyo ensamblaje y terminación final se realice en instalaciones industriales de la Unión Europea podrán recibir un 15% adicional sobre la ayuda máxima.