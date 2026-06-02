Jaecoo provoca un seísmo en el mercado híbrido con sus dos nuevos SUVs

El crecimiento de las marcas chinas en España hace tiempo que dejó de ser una promesa, para convertirse en un fenómeno cada vez más visible en las carreteras nacionales. Entre los fabricantes que buscan consolidar su presencia encontramos a Jaecoo, que refuerza su gama con los nuevos Jaecoo 5 SHS Hybrid y Jaecoo 7 SHS Hybrid. Dos SUV que comparten la misma base tecnológica, pero que ofrecen propuestas diferenciadas para adaptarse a diferentes necesidades.

La fórmula es sencilla y responde a una de las tendencias más sólidas del mercado actual: la apuesta por una hibridación convencional que no ha pasado de moda. Ambos modelos recurren a un sistema híbrido de 224 CV compuesto por un motor de gasolina 1.5 turbo, dos propulsores eléctricos y una batería de 1,8 kWh. El resultado es una conducción suave y eficiente, con consumos homologados que rondan los 5,5 litros a los 100 km y autonomías que superan ampliamente los 900 kilómetros. Jaecoo pone sus cartas sobre la mesa y lo hace jugando a lo grande.

Durante las pruebas realizadas en distintos escenarios, desde tráfico urbano hasta recorridos por carretera y autopista, el Jaecoo destacó por su capacidad para alternar automáticamente entre los diferentes modos de funcionamiento sin que el conductor perciba transiciones bruscas. La prioridad de la marca se distingue en la eficiencia y el confort, dos cualidades cada vez más valoradas por quienes buscan un vehículo para el día a día.

Aunque mecánicamente son prácticamente idénticos, las diferencias aparecen en el planteamiento de cada modelo. El Jaecoo 5 representa la opción más racional de la gama. Sus dimensiones más contenidas facilitan la movilidad urbana y contribuyen a un comportamiento más ágil. También registra un consumo ligeramente inferior y unas prestaciones algo mejores, con una aceleración de 0 a 100 km/h en menos de ocho segundos.

El Jaecoo 7, por su parte, juega la carta del espacio y una presencia de coche de segmento superior a precio contenido. Su carrocería más grande permite ofrecer una habitabilidad superior y una sensación de mayor empaque en carretera. Además, presenta una percepción de calidad más elevada, con acabados mejor resueltos. La marca ha aprovechado esta evolución para afinar también la suspensión, adaptando su comportamiento a los gustos europeos sin renunciar al confort que caracteriza al modelo.

Jaecoo sobresale con su equipamiento

En el apartado tecnológico, ambos SUV llegan bien preparados. Incorporan sistemas multimedia de última generación, amplias pantallas, asistentes avanzados a la conducción y un equipamiento que, incluso en las versiones de acceso, incluye elementos que en muchos competidores siguen siendo opcionales. Los acabados más completos añaden detalles como asientos ventilados, techo panorámico, sistema de sonido premium o cámaras de visión periférica.

Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes de la estrategia de Jaecoo sigue siendo el precio. El Jaecoo 5 se posiciona como una de las alternativas híbridas más competitivas de su categoría, mientras que el Jaecoo 7 mantiene una diferencia razonable para quienes buscan un vehículo más espacioso y sofisticado. Esta política comercial permite a la marca situarse en una posición muy favorable frente a fabricantes europeos que hasta ahora dominaban el mercado de los híbridos.

La elección entre uno u otro dependerá, en gran medida, de las prioridades de cada conductor. El Jaecoo 5 convence por su equilibrio entre tamaño, eficiencia y coste de adquisición. El Jaecoo 7, en cambio, aporta un plus de habitabilidad, confort y presencia que puede justificar el desembolso adicional para muchos compradores.

El precio del hermano ‘pequeño’ parte desde los 22.500 euros si se le aplican todos los descuentos disponibles actualmente en la marca, mientras que el 7 lo hace de los 26.800 euros. Ambos cuentan además con una garantía de 7 años o 150.000 km.

Más allá de las diferencias, ambos modelos reflejan una tendencia cada vez más evidente: las marcas chinas han dejado de competir exclusivamente por precio. Su objetivo ahora pasa por ofrecer productos completos, tecnológicamente avanzados y capaces de rivalizar con los fabricantes más consolidados del mercado. Con los nuevos Jaecoo 5 y Jaecoo 7 Hybrid, la firma china da un paso más en esa dirección y demuestra que la competencia en el segmento híbrido será cada vez más feroz.