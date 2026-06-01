MG reinicia la producción en Europa con una fábrica ubicada en Galicia, tal y como adelantó OKDIARIO, en noviembre de 2025. Las instalaciones de la marca del gigante automovilístico SAIC crearán más de 2.000 empleos y contarán con una capacidad anual de hasta 120.000 vehículos tras realizar una inversión aproximada de 200 millones de euros.

Así lo han confirmado fuentes cercanas a la negociación, en conversaciones con este diario, que han señalado que el inicio de la producción está previsto para el año 2028 en una planta en la que se integrará investigación y desarrollo de vehículos, fabricación avanzada, suministro de componentes clave y operaciones logísticas inteligentes, configurando un ecosistema industrial totalmente conectado.

Una decisión que se fraguó en el Salón del Automóvil de Pekín, al que asistió el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, para reunirse con SAIC y que se ha ultimado en el mes de mayo para anunciarse antes de verano, de acuerdo con la información adelantada por este diario la semana pasada.

Por el momento, se desconocen cuáles serán las adjudicaciones de modelos que recibirá la instalación gallega, aunque se prevé que todas ellas estén propulsadas por motores 100% eléctricos o híbridos, destinados al mercado europeo, con los que MG se ahorraría pagar tasas del 45% por los aranceles impuestos por Bruselas al envío de coches 100% eléctricos procedentes de China.

MG tendrá una fábrica en Galicia

Ubicada en España, la instalación creará 2.000 empleos en Europa y representa una inversión de 200 millones de euros, que se apoya en el fuerte impulso que la marca mantiene en esta región. A principios de este año, MG celebró la entrega de su vehículo número un millón en el mercado europeo. Desde su regreso al Reino Unido en 2011, el fabricante automovilístico chino se ha convertido en una de las marcas de más rápido crecimiento en Europa, respaldada por una red de más de 1.300 concesionarios asociados en 34 mercados.

España ha sido uno de los mercados clave para que el fabricante automovilístico registrara estas cifras en el Viejo Continente, siendo la marca de origen chino más vendida en el mercado con cerca de 130.000 unidades matriculadas desde su desembarco en 2021. Unas cifras que la compañía prevé seguir aumentando con un número récord este año al alcanzar las 55.000 operaciones comerciales.

El fabricante automovilístico asiático anunció en 2023 su deseo de fabricar en el Viejo Continente ante el éxito de ventas que estaba registrando con MG, pero los aranceles de Bruselas al envío de coches procedentes de China paralizaron todos los procesos y se canceló el anuncio de la planta previsto para verano de 2025.

El anuncio de la fábrica de MG en Galicia llega en un momento decisivo para la industria automovilística europea, ya que los objetivos de cero emisiones de Bruselas para 2035 continúan impulsando la transición hacia la movilidad electrificada. A través de la fabricación local, la china MG refuerza su compromiso con Europa al tiempo que amplía el acceso de los consumidores de toda la región a soluciones avanzadas de movilidad.

Futuros modelos de la marca

Al mismo tiempo, MG continúa llevando al mercado tecnologías de referencia mundial, incluyendo su recién lanzada batería SolidCore semisólida, la primera batería semisólida producida en serie, así como su gama de tecnologías Hybrid+ e híbridas enchufables, líderes en su categoría. En conjunto, estos avances refuerzan el creciente papel de MG en la construcción de una movilidad más sostenible, inteligente y orientada al futuro en Europa.

En los últimos meses, MG ha ampliado significativamente su gama de productos con la introducción de varios modelos clave, entre ellos el nuevo MG4 EV Urban y el nuevo MGS9 Plug-in Hybrid, el primer SUV de siete plazas de la marca, que ofrece una versatilidad premium y un amplio espacio interior con tres filas de asientos.

Como continuación de una sólida ofensiva de producto durante el último año, MG también ha lanzado los modelos MGS5 EV, MGS6 EV y MG HS Hybrid+, reforzando aún más su presencia en los segmentos de vehículos eléctricos e híbridos. A la vanguardia de la innovación de MG, el MG Cyberster continúa redefiniendo las prestaciones eléctricas, combinando de forma perfecta la herencia deportiva de la marca y su icónico diseño roadster con la tecnología más avanzada en vehículos eléctricos.