La sanción de 1.000 euros que llegará al buzón de miles de conductores: la DGT dispara los controles en 2025

La conducción bajo la presencia de drogas en el organismo lleva una sanción administrativa de 1000 euros y la retirada de 6 puntos del carné de conducir para los conductores. Esto se aplica por la simple presencia en saliva, independientemente de la cantidad.

La Guardia Civil realizó un total de 144.346 controles de drogas durante 2025 frente a los 122.938 de 2024 y sancionó a más de 70.000 conductores con pérdida de puntos por conducir bajo los efectos de las drogas. Eso supone 6.400 días más que en el ejercicio anterior. El ejecutivo señala que, con tasas de hasta 0,5 g/l, el riesgo puede ser hasta tres veces superior.

El Gobierno ha detallado en una respuesta parlamentaria a varias preguntas del PP que en 2025 se realizó la cifra más alta de test de estupefacientes desde 2021: 144.346. En 2022 la Guardia Civil controló el consumo de drogas con 58.126 pruebas, en 2023 101.927 y en 2024 122.938 en total.

Dos de las sustancias más consumidas en España son la cocaína, que dura 48 horas cuando el efecto oscila entre 20 y 60 minutos, y el cannabis, que dura entre 5 minutos y 3 horas, pero que se puede llegar a mantener en el organismo hasta 14 días.

Sanción a conductores

En el caso de las sanciones, la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico impuso 41.067 en el año 2021; 42.103 en 2022; 50.002 en 2023; 64.314 en 2024; y un total de 70.717 el pasado 2025. En cuanto a las pruebas de alcoholemia, el Gobierno desvela que se ha pasado de los 4.552.163 controles en 2021 a los 6.100.005 del pasado 2025, aunque afirma que no son comparables por el cambio en el método.

La DGT recuerda que actúa «de forma transversal y continuada sobre los factores concurrentes mediante campañas de vigilancia y control, medidas normativas y actuaciones de información, concienciación y educación vial, en el marco del enfoque del Sistema Seguro recogido en la Estrategia de Seguridad Vial 2030, con el objetivo de reducir de forma sostenida la siniestralidad y sus consecuencias».