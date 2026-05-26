Ni eléctrico ni híbrido: los coches GLP por menos de 20.000 euros que los expertos recomiendan para ahorrar en combustible

El GLP se ha consolidado como un combustible tan válido como la gasolina convencional, e incluso como una alternativa más interesante en periodos de inflación, llegando en algunos casos a sustituir al diésel en determinados nichos de mercado. Ampliamente utilizado por gremios como el del taxi, las ventajas del GLP han hecho que este combustible, obtenido durante los procesos de refinado del petróleo, despierte el interés de numerosos conductores particulares. Entre los fabricantes más populares y fiables de coches GLP destaca Dacia. La firma del grupo Renault ha hecho de la tecnología bifuel uno de sus principales pilares.

Aunque, en términos generales, el consumo de GLP suele ser algo mayor que el de la gasolina, su precio en el surtidor es significativamente más bajo, llegando en algunos casos a ser hasta un 40% más económico. La gran ventaja de los motores Eco-G de Dacia es, además, su sistema de bicarburación. Esto significa que pueden funcionar tanto con gasolina como con GLP de manera indistinta, simplemente seleccionando el modo mediante un botón, por lo que no es necesario elegir un único tipo de combustible. Asimismo, se trata además de un combustible relativamente más limpio que los tradicionales.

Los mejores coches GLP

De todos los coches GLP, el Dacia Sandero es la opción más económica, con un precio que arranca en torno a los 14.850 euros. Se trata de un utilitario que combina un diseño funcional con un coste de adquisición difícil de igualar, lo que lo convierte en una de las alternativas más accesibles dentro del segmento.

El Dacia Sandero Stepway, por su parte, es la versión de estilo más campero del modelo base y parte desde aproximadamente 16.500 euros. Añade una estética más aventurera y una mayor altura libre al suelo, manteniendo un enfoque de ahorro.

El Dacia Jogger apuesta por el espacio y la versatilidad, con un precio de partida de unos 18.100 euros. Es un modelo familiar multiespacio con capacidad para hasta siete plazas, pensado especialmente para familias numerosas que priorizan funcionalidad..

Finalmente, el Dacia Duster es el SUV de la gama y el más caro de esta selección, aunque sigue situándose por debajo de la barrera de los 20.000 euros, con una tarifa inicial cercana a los 19.900 euros. Es un todocamino que además cuenta con etiqueta ECO.

Dacia Sandero

«Con 12 años coronando de forma consecutiva la lista de ventas de automóviles a particulares en España, y otros tres en el total canal, Dacia Sandero es mucho más que un coche. Es una presencia continua en nuestras calles, un auténtico icono de la industria. Y también la vara de medir para muchos fabricantes, que han intentado imitar su éxito de forma infructuosa.

Y aunque no son pocos los que justifican este liderazgo con un precio de acceso muy asumible, las claves que han llevado a Dacia a vender casi medio millón de «Sanderos» desde su lanzamiento en el año 2008 son bastante más complejas. De hecho, este automóvil es todo un triunfo de la ingeniería… y de la cuidadosa observación de las necesidades reales de un público que muchas veces no encontraba lo que quería al visitar el concesionario», detalla Dacia.

El éxito del Dacia Sandero, uno de los mejores coches GLP, no se debe únicamente a su precio, aunque éste haya sido sin duda un factor clave. En sus inicios, era un vehículo muy valorado como segundo coche en hogares que necesitaban un medio de transporte adicional para trayectos cortos, pero con el tiempo ha ido demostrando su verdadera utilidad. Así, lo que antes muchos conductores consideraban un coche para tareas puntuales, hoy se ha convertido para otros en una primera opción de compra. Con un precio base por debajo de los 14.000 euros en su versión de gasolina con motor de 65 CV, existen muy pocos vehículos comparables en el mercado.

Otro de los aspectos que ha convertido al Dacia Sandero en uno de los coches favoritos de los españoles es su gama de motores, formada por el TCe 100, un motor de gasolina tricilíndrico turboalimentado que entrega 100 CV, ideal para desplazamientos tanto urbanos como interurbanos; el eficiente SCe 65, con un bloque de 1,0 litros, 65 CV y un consumo aproximado de 5,4 l/100 km; y el sistema bicombustible Eco-G 120, que combina gasolina y GLP en un motor capaz de alcanzar hasta 120 CV y ofrecer una autonomía total superior a los 1.500 kilómetros.

Además, gracias a su etiqueta ECO, permite el acceso a la mayoría de zonas de bajas emisiones en España. Por su parte, el Dacia Sandero Stepway ofrece dos opciones mecánicas: el motor bicombustible Eco-G 120 de tres cilindros, con una reducción de hasta un 10 % en emisiones de CO₂, y el motor de gasolina TCe 110.

A esto se suma que Dacia, desde la propia fase de diseño, prioriza la durabilidad de sus vehículos a largo plazo. Esto se traduce, por ejemplo, en suspensiones especialmente pensadas para resistir firmes irregulares, el uso de tableros con plásticos rígidos y fáciles de limpiar.