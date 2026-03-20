Errores más habituales al mantener un coche que acaban saliendo caros

Que un coche esté en buen estado no solo lo marca el hecho de que pase la ITV o de que sea llevado al taller cada vez que hay una avería. En muchas ocasiones, pequeños descuidos o decisiones que parecen insignificantes acaban terminando en reparaciones muy costosas.

El retraso de revisiones básicas o el hecho de ignorar las señales del vehículo suelen ser los errores más comunes y acaban por afectar al bolsillo y a la seguridad. Por ello, conocer cuáles son los fallos más habituales al cuidar un coche permite evitarlos y prolongar la vida útil del vehículo.

Estos son algunos de los más frecuentes.

Retraso del mantenimiento básico

Muchas personas posponen revisiones rutinarias como el cambio de aceite, la sustitución de filtros o la comprobación de niveles. Normalmente, esto se produce por un intento de estirar los plazos marcados por el fabricante, sobre todo si el coche sigue funcionando de forma normal.

Se trata de algo muy poco recomendable, ya que este mantenimiento busca evitar problemas mayores. Sin ir más lejos, el aceite pierde propiedades con el uso y el tiempo, lo que acaba por provocar un desgaste prematuro del motor.

Falta de revisión del seguro del coche

Otro error muy común está relacionado con un tema económico. Y es que, en ocasiones, los conductores eligen un seguro del coche y lo van renovando año a año sin fijarse en las condiciones. El problema de esto gira en torno a que muchas veces las necesidades han cambiado, pero el seguro no.

La personas que revisa las coberturas del seguro del coche de forma periódica tiene mucho ganado. Situaciones como el envejecimiento del coche o un uso diferente de este pueden ser una señal de alarma para cambiar.

Ignorar pequeños avisos del coche

Los coches modernos cuentan con sensores y sistemas que avisan al conductor de posibles problemas. Luces en el cuadro de mandos o vibraciones inusuales son señales de que algo no va bien.

Muchas personas deciden pasar por alto todo esto y siguen circulando. A la larga, lo único que consiguen con esta actitud es agravar la problemática. Y es que una avería en fase inicial suele tener un coste de reparación más barato que si la situación se prolonga.

Descuidar los neumáticos

En lo referente a la seguridad del coche, los neumáticos tienen un papel muy importante. Sin embargo, muchas personas los olvidan en el mantenimiento cotidiano. Esto acaba desembocando en una conducción con presión incorrecta o degaste excesivo, lo que lleva a un aumento del riesgo de accidente.

Por otra parte, una mala situación de los neumáticos tiene efectos directos en otras partes del coche, como la suspensión o la dirección.

Falta de atención en la conducción diaria

No puede quedar en el olvido que la forma de conducir también tiene un impacto directo en el coche. Acelerones o frenadas bruscas o no respetar el calentamiento del motor en frío son situaciones que acortan la vida útil de muchos componentes.

Si se realiza una conducción suave, además de mejorar la seguridad en la carretera, se consigue una reducción del consumo de combustible y hay un menor desgaste de piezas como frenos, embrague o suspensión.