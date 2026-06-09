El Gobierno de Pedro Sánchez presume de apoyar al coche 100% eléctrico, pero los datos demuestran lo contrario, ya que España se sitúa entre los 12 países de la Unión Europea (UE) donde las ayudas fiscales al vehículo eléctrico corporativo no compensan ni el 50% de la diferencia de precio frente a un modelo de gasolina equivalente.

Así lo refleja el informe anual Good Tax Guide 2026, elaborado por Transport & Environment, en el que destaca que España se encuentra dentro del grupo de 12 Estados miembros de la UE en los que las ayudas fiscales del coche eléctrico corporativo no llegan a cubrir ni la mitad de la diferencia de precio frente a un coche de gasolina equivalente.

El informe refleja que solo 9 países de la UE ofrecen a las empresas un incentivo fiscal suficiente para compensar por completo esa diferencia inicial. Otros 6 Estados miembros cubren más de la mitad, pero no toda. España aparece en el bloque más retrasado, junto a países como Alemania y Polonia, donde el marco fiscal no cubre ni el 50% de la brecha de precio.

El dato es relevante porque el canal empresa tiene un peso determinante en la evolución del mercado. En la Unión Europea, los coches corporativos representan alrededor del 60% de las nuevas matriculaciones, frente al 40% correspondiente al comprador particular. Lo que compran hoy las empresas condiciona, además, la oferta de vehículo de ocasión disponible dentro de tres o cuatro años, explican desde la patronal de los concesionarios Faconauto.

Además, destacan que la importancia de este debate va más allá de la compra corporativa. El coche de empresa es una de las principales vías de entrada de vehículos jóvenes al mercado de ocasión. Si las flotas incorporan más eléctricos nuevos, el mercado de VO contará después con más unidades electrificadas, más trazabilidad y precios potencialmente más accesibles para el comprador particular.

Por el contrario, si la fiscalidad no acompaña, muchas compañías pueden retrasar decisiones de renovación o mantener tecnologías conocidas durante más tiempo. Esto ralentiza la electrificación del canal empresa y limita la oferta futura de eléctricos usados, precisamente uno de los segmentos llamados a facilitar el acceso de más hogares a esta tecnología.

El informe analiza la fiscalidad del automóvil en 31 países europeos, que incluye los 27 Estados miembros de la UE, Reino Unido, Suiza, Noruega e Islandia, con datos actualizados a abril de 2026. La comparación incluye subvenciones a la compra, impuestos de matriculación, impuestos de propiedad, fiscalidad del coche de empresa, depreciación y tratamiento del IVA.

La metodología mide la ventaja fiscal acumulada durante cuatro años entre un vehículo eléctrico y un modelo de gasolina equivalente. Después, compara esa ventaja con la diferencia inicial de precio entre ambas tecnologías. Para un eléctrico compacto, el informe fija esa prima de precio en 10.650 euros.

Ayudas al coche eléctrico

El diagnóstico del Good Tax Guide 2026 sitúa a España ante un reto claro: reforzar la fiscalidad del coche de empresa si quiere que el canal corporativo actúe como motor de electrificación y no como cuello de botella. La señal fiscal no puede resolver por sí sola todos los problemas del mercado, pero sí puede ayudar a reducir la barrera inicial de precio y dar más certidumbre a las compañías.

La conclusión del informe es que Europa sigue avanzando a distintas velocidades. Algunos países han convertido la fiscalidad corporativa en una herramienta eficaz para acelerar el cambio tecnológico, mientras otros, entre ellos España, todavía no ofrecen una señal suficiente. Para que el canal empresa actúe como motor de electrificación y no como cuello de botella, será necesario alinear fiscalidad, ayudas, recarga y renovación de flotas con una estrategia estable y comprensible para las compañías.