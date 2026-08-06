A la DGT no le tiembla el pulso: la multa que va a poner a quienes hagan esto durante el eclipse del 12 de agosto

Mucho cuidado si pretendes observar el eclipse solar del próximo día 12 desde el coche, ya que la DGT ha puesto en marcha un dispositivo especial para incrementar su presencia ante la previsión de un incremento de los vehículos que van a circular cerca de las zonas donde poder observarse el fenómeno. La Dirección General de Tráfico espera que se realicen hasta 1,5 millones de desplazamientos más de los esperados, un 30% más de lo habitual.

Cabe destacar que este será el primer eclipse visible desde la península desde el último de 1912. Varios municipios de España se convertirán en grandes atractivos gracias a este fenómeno astronómico. Su coincidencia con el periodo veraniego, uno en el que más desplazamientos se producen por carretera, aumentará enormemente el número de vehículos en las vías.

¿Por qué me puede multar la DGT durante el eclipse?

La DGT ya ha implementado en los carteles luminosos, visibles en algunos puntos de la carretera, mensajes que advierten sobre lo que se debe hacer durante el eclipse, y por ende, su incumplimiento conllevará las correspondientes multas. Sin embargo, hay uno que destaca sobre el resto y que acarreará la mayor sanción de todas: no detenerse en el arcén.

Ante la escasa visibilidad por la falta de luz, la DGT avisa: «Salvo caso de emergencia, está terminantemente prohibido detener o estacionar el vehículo en el arcén». Lo que buscan con esto es evitar que una gran masa de conductores se detenga durante el momento del eclipse para observarlo desde su vehículo, pudiendo causar así un grave accidente debido a la escasa luminosidad que habrá en ese momento en la carretera.

Otras recomendaciones para conducir cuando el eclipse

Es importante resaltar también el resto de avisos que emiten para extremar las precauciones en el momento del eclipse. La menos común de todas es que «durante el momento de eclipse no se debe conducir con las gafas homologadas para ver el eclipse puestas». Esto se debe a que disminuyen radicalmente la visibilidad, por lo que impiden apreciar correctamente todos los elementos presentes en la carretera.

Se recuerda también extremar la precaución ante posibles peatones, mantener la concentración en la vía y no realizar ni fotos ni videos al volante. Asimismo, la DGT intensificará los controles preventivos de alcohol y drogas y, si fuera necesario, se aplicarán medidas de regulación de la circulación, desvíos alternativos, limitaciones de acceso o controles de aforo a las zonas en las que se concentre mayor número de gente a ver el eclipse.