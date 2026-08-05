Dónde comprar las gafas homologadas para ver el eclipse del 12 de agosto de forma segura

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El próximo 12 de agosto, miles de personas mirarán al cielo para contemplar uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los últimos años: el eclipse solar, el cual será visible desde gran parte de España. Sin embargo, observarlo sin la protección adecuada puede conllevar lesiones graves e irreversibles en la retina, por lo que todos los especialistas insisten en el uso de gafas homologadas para su observación.

Con la llegada del eclipse, ha aumentado ostensiblemente la demanda de este tipo de gafas y, con ella, la aparición de productos que no cumplen los requisitos de seguridad. Por ello, es conveniente asegurarse de que están homologadas y vienen de establecimientos de confianza. Las opciones más seguras son: ópticas, tiendas especializadas en astronomía, museos y centros científicos que comercializan estos productos y los distribuidores autorizados por el CNIG.

Además, algunos ayuntamientos, asociaciones astronómicas y entidades organizadoras de actividades de observación también repartirán gafas homologadas entre los asistentes. Para que las gafas sean seguras, hay que comprobar que tengan la norma ISO 12312-2, específica para la observación directa del sol, el marcado CE, la identificación del fabricante y las instrucciones de uso.

😎 El #Gobierno y el @GrupoSocialONCE repartirán de manera gratuita dos millones de gafas seguras para ver el #eclipse total de sol del 12 de agosto. 👀 El reparto de estas gafas seguras tiene el objetivo de prevenir los riesgos oculares asociados a la observación del… pic.twitter.com/H9XO4Fw4tN — Fundación ONCE (@Fundacion_ONCE) July 28, 2026

Gobierno y la ONCE

También se pueden conseguir las gafas gracias a la campaña ‘Una vista única. Cuídala’, impulsada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Grupo Social ONCE. Esta iniciativa repartirá dos millones de gafas homologadas para observar el eclipse del 12 de agosto de forma segura; de ellas, 1,7 serán distribuidas por el grupo ONCE, mientras que el resto se entregarán a través de la FECYT en diferentes actividades de divulgación.

Todo esto es importante, ya que las gafas de sol normales no sirven. Aunque reduzcan la intensidad de la luz visible, no filtran la radiación solar perjudicial que puede dañar la retina. Tampoco son seguros otros métodos que circulan por internet, como radiografías, cristales ahumados, negativos fotográficos, CDs o filtros improvisados. Es conveniente también comprobar el buen estado de las gafas y, en caso de desperfecto, lo más prudente es sustituirlas por unas nuevas.