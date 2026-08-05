Perez Hilton, hospitalizado tras una grave crisis de salud mental en pleno directo en redes sociales

Perez Hilton, conocido creador de contenido estadounidense, ha tenido que ser trasladado de urgencia a un hospital de Miami. Todo sucedió después de que la policía fuese avisada de que el periodista de noticias del corazón estaba presuntamente autolesionándose en una retransmisión en directo. Según han dado a conocer medios locales, las autoridades acudieron al domicilio de Perez Hilton en Miami tras recibir diversos informes sobre una emisión en directo en la que, según los compañeros de Variety, el bloguero aparecía cubierto de sangre y supuestamente haciéndose daño.

De hecho, desde The Hollywood Reporter, se ha llegado a asegurar que, «en vídeos explícitos compartidos en redes sociales, se puede ver a Hilton, con aspecto de estar enloquecido, cubierto de sangre y cortándose repetidamente con un objeto». Dadas las circunstancias, y como no podía ser de otra manera, el pasado martes por la noche, la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade recibió un sinfín de llamadas, informándoles sobre este directo que estaba haciendo Perez Hilton. Por lo tanto, se enviaron a varios agentes al lugar en el que estaban sucediendo los hechos. Una vez allí, hablaron con diversos familiares del estadounidense.

De esta forma, confirmaron que el experto en cotilleos de las celebridades de Hollywood se encontraba solo en su casa cuando estaba llevando a cabo la transmisión en directo. Con posterioridad, se ordenó a las autoridades que se retirasen de la zona, pero que siguieran vigilando la situación, por si había alguna novedad.

Lejos de que todo quede ahí, la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade confirmó que Perez Hilton fue trasladado a un hospital, donde está recibiendo atención médica. En este comunicado, recogido por Variety, se puede leer lo siguiente: «En muchos incidentes que involucran a una persona que sufre una crisis de salud mental o que se autolesiona, los agentes priorizan la desescalada creando tiempo, distancia y oportunidades para la comunicación».

Por si fuera poco, la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade fue mucho más allá: «A menos que exista una amenaza inmediata para otros, calmar la situación y utilizar técnicas de intervención en crisis puede reducir la probabilidad de un encuentro con un agente que intente suicidarse y minimizar el riesgo de lesiones para la persona, los agentes y el público».

Quién es Perez Hilton

Para comenzar, debemos tener en cuenta que su trayectoria comenzó en la década de los 2000. Por aquel entonces, administraba un blog de cotilleos sobre celebridades, ofreciendo una visión sin filtros de un sinfín de momentos verdaderamente desagradables de Hollywood. Poco a poco, precisamente por ese aspecto que tantísimo le diferenciaba del resto de profesionales, fue ganándose un hueco en la industria.

Recientemente, concretamente a principios de año, Perez Hilton sorprendió al compartir un vídeo en Instagram donde confesó que estuvo hospitalizado durante tres semanas. Al parecer, tal y como recuerda The Hollywood Reporter, lo que era una lucha contra una gripe acabó derivando en «una úlcera, luego una perforación y después sepsis».

Una vez le dieron el alta y pudo regresar a su casa, Perez Hilton tuvo tiempo para reflexionar. Hasta tal punto que reconoció que, durante esta complicada experiencia, «Dios se me manifestó» Y añadió: «Fue real y me ha cambiado la vida. Estoy muy agradecido (…) Estoy emocionado de empezar a llevar a los niños a la iglesia todas las semanas. Y de saber que Dios es real… No necesito tener esperanza para creer. Ahora lo sé».