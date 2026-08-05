‘Supervivientes All Stars’: un error garrafal de Telecinco confirma, sin querer, la identidad de la primera concursante

En los últimos días, los espectadores de Telecinco han tenido la oportunidad de ver, entre sus anuncios, el avance de que, «muy pronto», vamos a poder disfrutar de la tercera edición de Supervivientes All Stars. Todavía se desconocen datos importantes como son la fecha de estreno y la lista completa de concursantes. Aun así, sí que han querido dar una serie de pistas para tratar de adivinar qué famosos regresarán a los Cayos Cochinos de Honduras para enfrentarse a una edición mucho más extrema de la que recuerdan. En ese pequeño avance, podemos ver varias piernas andando en lo que suponemos que es el set donde habitualmente graban las presentaciones de los concursantes. A pesar de los esfuerzos en tratar de guardar el misterio, han cometido un error garrafal: ya conocemos el nombre de una de las participantes.

Todo comenzó con ese curioso plano. En apenas unos cuantos segundos, podemos ver con cierta claridad un inconfundible tatuaje con forma de corona en la parte final de la pierna derecha. Un detalle que ha sido más que suficiente para que muchos seguidores de Supervivientes All Stars relacionasen este tatuaje con una ex concursante del formato que se desarrolla en los Cayos Cochinos. ¿A quién nos referimos, exactamente? A Ivana Icardi. Una cuenta especializada en realities hizo pública esta teoría que, como era de esperar, no ha tardado en hacerse viral en redes sociales. No hay dudas, ¡ella es una de las que volverá a Honduras para volver a vivir una de las experiencias que más le cambió la vida!

El paso de Ivana Icardi por ‘Supervivientes’

Recordemos que la argentina y hermana del mítico futbolista fue una de las grandes protagonistas de la edición que se desarrolló en 2020. No solamente destacó por tener una gran fortaleza en las pruebas, sino que también se convirtió en una de las que más luchaba por lo que creía justo. Pero no todo queda ahí.

Fue en esa edición donde tuvo la oportunidad de conocer a Hugo Sierra, también concursante, con quien tuvo una relación, fruto de la cual nació su hija Giorgia. A pesar de dar siempre la mejor versión de sí misma, Ivana se quedó a las puertas de la gran final tras un complicado duelo con Jorge Pérez, a quien la audiencia terminó haciendo ganador de la edición.

Durante su paso por Supervivientes 2020, la argentina perdió 13,7 kilos. Con posterioridad, dio a conocer la cantidad de secuelas físicas que tuvo derivadas de esta experiencia. Especialmente, problemas estomacales. Algo que no es inusual en este tipo de realities, donde se vive en condiciones extremas, puesto que, entre otras cuestiones, la comida es verdaderamente escasa.

No ha sido el único reality de Mediaset en el que ha participado

Ivana Icardi decidió participar en la segunda edición de GH DÚO, concurso al que entró con cuentas pendientes con Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero. Lejos de que todo quede ahí, hay que recordar que la argentina fue protagonista de uno de los testimonios más impactantes y emotivos de la edición.

Y todo porque se armó de valor a la hora de compartir numerosos detalles de su complicada infancia. Por si fuera poco, durante su paso por la casa más famosa de Guadalix de la Sierra, volvió a enamorarse. En esta ocasión, inició una relación sentimental con el creador de contenido Finito.