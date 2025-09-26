Castigo en ‘Supervivientes All Stars’: varios concursantes se saltan las normas y el equipo reacciona

El pasado jueves, 25 de septiembre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva gala de Supervivientes All Stars. El popular formato de supervivencia se ha convertido en uno de los más vistos de la parrilla televisiva española. Y es que, siempre es de interés ver a celebridades al límite al otro lado del país. Por ello, en la gala de la pasada noche, la audiencia tuvo la oportunidad de ver todo lo acontecido en la isla durante las últimas horas. Una emisión donde, además de conocer el nombre de la expulsada de la noche y de los nominados, también se pudo ver cómo las celebridades incumplieron las normas.

Tal y como se pudo ver en la gala del pasado martes, durante la ceremonia del Triángulo de fuego, la organización castigó a Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá. De esta manera, y como penitencia, los concursantes debían ser los encargados de hacer las tareas de cocina. Todas. Un castigo que no cumplieron en su playa. Por lo tanto, la organización se ha visto en la obligación de tomar medidas al respecto. Los que cometieron el error fueron Tony Spina y Rubén Torres puesto que, según se pudo ver, los participantes decidieron cocinar coco sin la presencia de Miri.

Realizar este acto está completamente prohibido. Por ello, todos los miembros del equipo han tenido que hacer frente a las consecuencias. «El castigo ha sido un gran castigo», comenzó diciendo Jorge Javier Vázquez. Unas palabras que solo eran escuchadas por los espectadores. Seguidamente, se pudo ver en directo cómo uno de los técnicos del equipo ahogaba el fuego de su playa.

El agua apagó por completo el fuego que habían avivado los supervivientes. Una gran reliquia para ellos, pues es una de las principales fuentes que necesitan para sobrevivir. «No cumplir las normas en Supervivientes All Stars tiene sus consecuencias», agregó el presentador catalán.

Tal y como se pudo ver en las imágenes, Fani Carbajo y Sonia Monroy alertaron a sus compañeros de lo que podría pasar al incumplir las normas. Una intuición que no les falló, pues la organización ha tomado cartas en el asunto. Pero, fue al final de la gala, cuando regresaron a sus playas, cuando los supervivientes se encontraron con el percal.

Intentar conseguir fuegos es una auténtica bendición estos días para los concursantes. Pues, tal y como se ha podido ver, las fuertes lluvias y tormentas no se los está poniendo nada fácil. Ahora, a esta situación hay que sumar la ausencia de fuego con el que calentarse y hacer la comida. Una terrible sanción que, sin lugar a duda, podría ser peor. Pero, el reality ha querido que lo tomasen como un toque de atención.