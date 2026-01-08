El PSOE celebró la ley de Obama que permitiría a Trump actuar contra Zapatero por sus lazos con Maduro

El PSOE celebró la defensa de los derechos humanos a nivel internacional que supuso la aprobación de la ley Magnitsky en 2012 por parte del Gobierno demócrata de Barack Obama. Precisamente, es una ampliación de esta ley en 2016 la que podría servir al Ejecutivo de Donald Trump para actuar contra el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero por sus nexos con la dictadura bolivariana de Venezuela.

Fue en mayo de 2013 cuando el PSOE presentó en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados una proposición no de ley junto a PNV y CiU reclamando al entonces Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP) «una posición activa y de apoyo a las iniciativas que han adoptado otros países europeos y de América del Norte para promover la investigación y responsabilidades judiciales que correspondan por el caso Magnitsky». Entre estas iniciativas, está la ley del mismo nombre que alabó el Grupo Socialista.

Sergei Magnitsky fue un abogado ruso que destapó un fraude masivo de evasión fiscal de 230 millones de dólares por parte de policías y funcionarios de Hacienda rusos. Murió torturado y sin recibir asistencia médica en la cárcel rusa en la que llevaba un año en prisión preventiva, a los 37 años.

Con motivo del debate de dicha iniciativa de la oposición –que fue rechazada por la mayoría absoluta del PP en el Congreso–, el parlamentario socialista Ignacio Sánchez Amor se refirió expresamente a la ley Magnitsky, aplaudiendo la esencia o el fondo de la misma, esto es, «la defensa de los derechos humanos» en el mundo, es decir, más allá de las fronteras de Estados Unidos.

«En España estamos tardando quizás demasiado en tener un pronunciamiento, dado que ha habido pronunciamientos formales ya del Congreso de Estados Unidos, del Parlamento holandés, del Parlamento canadiense…», criticaron entonces los socialistas, según recoge el Diario de Sesiones.

Sergei Magnitsky (1972-2009).

Sánchez Amor se detuvo, en concreto, en la «aprobación por el Congreso de Estados Unidos de una ley que, con motivo de este caso, prohíbe la entrada y congela los bienes de una lista de funcionarios rusos que se ven de esa manera sancionados en la legislación de EEUU». Con todo, sobre el mandato al Gobierno que pretendía la PNL firmada con los nacionalistas vascos y catalanes, el PSOE quiso guardar cierta distancia: «No estamos hablando de listas ni de congelación de fondos bancarios». Los socialistas basaron su guiño a la ley Magnitsky en lo referente a la protección de los derechos humanos a nivel internacional.

En el caso de Venezuela, fue la organización Manos Limpias la que presentó el pasado año un escrito ante el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para la aplicación de la Magnitsky Act al ex presidente Zapatero por su complicidad con el régimen de Nicolás Maduro en la violación de derechos humanos. Una dictadura ahora en manos de Delcy Rodríguez tras la captura de su antecesor –acusado de narcoterrorismo– y su esposa, Cilia Flores, por parte del Ejército de EEUU el pasado 3 de enero.

Obama firmando la ‘ley Magnitsky’ en 2012. (Foto: EFE/EPA/Michael Reynolds)

La Ley Global Magnitsky –denominación de la ampliación de 2016– tiene como objeto sancionar a aquellas personas y entidades que incurren en conductas contrarias a los derechos humanos o que bien colaboran con los autores de dichas conductas en cualquier parte del planeta. La ley matriz de 2012 limitaba las sanciones a funcionarios rusos involucrados en abusos de derechos humanos, mientras que la reforma de 2016 abrió la posibilidad de aplicarlas a escala mundial.

Cartel de los Soles

Según remarca Manos Limpias en su escrito, «habiendo decretado EEUU que el régimen chavista se sustenta en la organización narcoterrorista Cartel de los Soles liderada por Nicolás Maduro, y habiendo constatado múltiples organizaciones internacionales que se trata de un régimen corrupto, que tortura, asesina y roba a sus ciudadanos, violando los derechos humanos e impidiendo elecciones libres, de haber obtenido José Luis Rodríguez Zapatero pagos u otras componendas de dicho régimen por realizar gestiones en defensa del mismo, el patrimonio obtenido sería ilícito e incurriría en el delito de blanqueo de capitales».

De este modo, el sindicato Manos Limpias remarca que Zapatero habría incurrido «en las conductas tipificadas en la ley Global Magnitsky, haciéndose acreedor de las sanciones ahí establecidas», que son, principalmente, «inadmisibilidad en Estados Unidos» y «bloqueo de bienes» y propiedades en este país.

«Zapatero estaría vinculado a una trama de corrupción cuyo objetivo era burlar las sanciones estadounidenses y de la Unión Europea a Venezuela, consistente en la fraudulenta importación de petróleo, utilizando la República Dominicana como centro de operaciones para ocultar y lavar los beneficios», añade Manos Limpias.