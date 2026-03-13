La AEMET confirma otra buena noticia con el tiempo en la Comunidad Valenciana: «Máximas en ascenso»

Buenas noticias con el tiempo en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha confirmado un día de sol y temperaturas en aumento para este viernes 13 de marzo en la Comunidad Valenciana. Esto hará que el día de Fallas en Valencia se desarrolle con normalidad. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la predicción de la AEMET con respecto al tiempo en la Comunidad Valenciana para este viernes 13 de marzo.

Este viernes 13 de marzo saldrá el sol en la Comunidad Valenciana. Después de varios días marcados por una DANA que trajo lluvias a las provincias de Valencia y Alicante, el jueves salió el sol y este viernes se confirman las buenas noticias a la vera del Mediterráneo. La AEMET ha confirmado el «cielo despejado» con «máximas en ascenso» durante toda la jornada en Alicante, Valencia y Castellón. «Viento flojo del oeste, con brisas en el litoral por la tarde», dice la Agencia Estatal de Meteorología.

Así que se espera un día de buenas temperaturas en las Fallas de Valencia, donde este viernes 13 de marzo habrá hasta tres actos en la plaza del Ayuntamiento, con la mascletá de las 14:00 horas y el espectáculo pirotécnico de las 23:59 horas. En la capital del Turia se esperan máximas de 18 ºC y mínimas de 10 ºC durante el día. Las máximas de la zona serán en Onteniente, donde se llegará a los 22 ºC en las primeras horas de la tarde.

La zona más cálida de la Comunidad Valenciana será la provincia de Alicante, donde los termómetros llegarán a los 23 ºC en un día primaveral en Orihuela. En Alicante capital las máximas serán de 21 ºC y las mínimas de 9 ºC. En Elche las máximas serán de 22 ºC. «Cielo despejado. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. Viento flojo del oeste, con brisas en el litoral por la tarde», predice la AEMET.

En Castellón las máximas serán de 18 ºC en Morella y esta zona del interior de la provincia también registrará la mínima de la zona con 4 ºC. «Cielo despejado en general y algún intervalo de nubes bajas en el litoral. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del oeste, con brisas en el litoral por la tarde», dice la AEMET.

La AEMET y el tiempo en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción de la AEMET con respecto al tiempo para este jueves 12 de marzo:

Cielo despejado en general y algún intervalo de nubes bajas en el litoral de Castellón. Temperaturas con pocos cambios, salvo un ascenso de las máximas en la mitad sur. Viento flojo del oeste, con brisas en el litoral por la tarde.