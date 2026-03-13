PREVISIÓN DEL TIEMPO

Bilbao: Cambios en el tiempo con nubes y lluvias débiles, según AEMET

Hoy, 13 de marzo de 2026, el cielo de Bilbao comenzará despejado, pero se nublará con lluvias débiles que refrescarán el ambiente.

El tiempo hoy, 13 de marzo de 2026, en Bilbao. (Europa Press)

Hoy, 13 de marzo de 2026, la provincia de Bilbao se prepara para un día de cambios. Las primeras horas traerán cielos poco nubosos, pero a medida que avance la jornada, las nubes se harán más presentes, acompañadas de lluvias débiles y chubascos en buena parte del territorio. Las temperaturas se mantendrán estables o descenderán ligeramente, mientras que el viento soplará flojo, intensificándose en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

