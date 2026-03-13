El ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha organizado una visita institucional a Leganés para ojear el proyecto de ampliación de la Línea C5 de Cercanías. La visita ha comenzado en Leganés y no ha contado con la presencia de su alcalde, Miguel Ángel Recuenco. En su lugar, Óscar López ha hecho la visita con sus compañeros de partido que gobiernan en los municipios vecinos.

El socialista ha comenzado la visita en la estación central de Leganés junto a la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, y el secretario de Transportes del PSOE-M, Pedro Barrero. A su llegada a la estación de Fuenlabrada Central, se han reunido con el alcalde socialista, Javier Ayala.

La visita la ha convocado Óscar López como ministro para la Transformación Digital y Función Pública, no como concentración de socialistas de la Comunidad de Madrid que visitan las obras en relación a la ampliación del proyecto de la Línea C5. Una cortesía institucional que el socialista no ha tenido con el alcalde popular de Leganés.

Óscar López y sus homólogos socialistas se han hecho la foto institucional en la misma estación de Leganés en vez de en las que gobiernan los socialistas, que se encuentran en un estado decadente. Los vecinos del municipio liderado por Candelaria Testa, Alcorcón, comenzaron el 2026 con un aumento del deterioro de los muros de contención de la estación.

Los alcorconeros han sido testigos estos meses del desprendimiento de los ladrillos, el aumento de las grietas en los muros y la acumulación de suciedad y vertidos que agolpan en los taquiques que se encuentran junto a las vías. La decadencia de los muros se hizo más visible apenas pocos días después de conocerse el fallecimiento de un conductor y 37 personas resultaron heridas tras caerse un muro de contención.

Óscar López olvida la cortesía institucional

Incluso a día de hoy el muro de contención del Cercanías de Alcorcón sigue mostrando nuevas fisuras. El ministro Óscar López y la alcaldesa del municipio han querido evitar esta imagen de abandono, por lo que no visitaron esta estación.

Tampoco pasa desapercibido el decadente estado de las infraestructuras de la estación de Fuenlabrada; el municipio está liderado por el socialista Javier Ayala. En febrero de este año se produjo el derrumbe de un muro situado junto a las vías de la Línea C5.

En el caso de Fuenlabrada, parte de la estructura colapsó tras las fuertes lluvias vividas desde principios de 2026. Un desprendimiento que causó una profunda preocupación entre los vecinos debido a su proximidad a las vías. A los problemas de infraestructuras hay que sumarles los frecuentes retrasos, incidencias técnicas y tramos con vía única que provocan colapsos en el servicio.

La línea C-5 transporta unos 72 millones de viajeros al año, lo que supone 200.000 pasajeros diarios, quienes tienen retrasos de entre 20 y 40 minutos cada vez que hay incidencias técnicas en la línea C-5 de Cercanías Renfe.

La estación de Cercanías de Leganés no ha tenido problemas de derrumbes, goteras o decadencia de sus infraestructuras, liderada por el PP. Por lo tanto, los alcaldes socialistas de los municipios vecinos han pactado comenzar la visita de las obras de ampliación del Cercanías en la estación que en mejor estado se encontraba. Pero sin contar la presencia del alcalde de Leganés.

Tras esta polémica visita, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, junto al portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcorcón, Roberto Marín Vergara, estarán en la estación de Cercanías Alcorcón Central, para denunciar la decadente situación en la que se encuentra la red de Cercanías en Madrid.