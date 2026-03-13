Vuelve el invierno y no hay vuelta atrás: el aviso de Mario Picazo que nos afecta a partir de este día

Mario Picazo no tiene dudas de lo que nos espera a partir de este día, el invierno llega con fuerza y no hay vuelta atrás. Hay un aviso de este experto que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner sobre la mesa determinados cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Es hora de conocer en primera persona lo que pasará en este fin de semana en el que parecerá que el tiempo va hacía, atrás y lo hace de tal forma que nos preparara para lo peor, en estos días de cambios. Es momento de conocer en primera persona lo que nos esperará en unos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Nos enfrentamos a un giro destacado que puede convertirse en la antesala de algo más de una novedad que puede acabar siendo esencial en estos días que tenemos por delante y nos acompañarán en breve.

No hay vuelta atrás vuelve el invierno

Parecía que nos acercábamos cada vez más a una primavera que va cobrando fuerza por momentos, pero la realidad es que estaremos ante un cambio de tendencia que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar a toda velocidad. Son tiempos de cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más.

Un destacado giro de guion que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle será esencial. Nos enfrentamos a una novedad importante en estos días de casi primavera que nos harán volver atrás en el tiempo. De tal forma que tocará empezar a ver llegar un giro destacado que puede ser esencial.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en un fin de semana en el que esperaríamos que el sol fuera una realidad, nos enfrentaremos a un importante cambio de tendencia que puede alejarnos de lo habitual. El mal tiempo parece que llegará con fuerza y se convertirá en algo esencial a tener en cuenta. Un experto como Mario Picazo, no tiene dudas de lo que nos está esperando.

Este es el aviso de Mario Picazo que nos afecta a partir de este día

A partir de este día tendremos que afrontar un aviso de Mario Picazo que puede cambiarlo todo, con la mirada puesta a una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Es hora de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en estos días en los que todo puede ser posible.

Tal y como nos explica Mario Picazo desde el canal de El Tiempo: «Este último fin de semana del invierno astronómico llega con tintes invernales que vamos a notar con un descenso generalizado de las temperaturas y también con nevadas en cotas relativamente bajas. Se cuela aire frío por el noroeste de la península con el paso de una vaguada que nos recordará que aún queda una semana de estación y que en algunas zonas aún toca echar mano de un buen abrigo».

Hoy mismo empezarán estos cambios: «Aunque el frío de cierta intensidad va a ser pasajero, ya el viernes vamos a empezar a notar ese descenso térmico que será más notable durante la jornada del sábado. El viernes por la mañana ya vamos a tener un frente bastante activo llegando a Galicia que arrastra inestabilidad y que abre la puerta al aire más frío que se irá colando por ese rincón de la península. Ese día las lluvias irán avanzando desde Galicia hacia el oeste, afectando también a las comunidades del Cantábrico a lo largo de la jornada. A última hora se espera que lleguen también a los Pirineos más occidentales. La cota de nieve en el norte acabará cerca de los 1200 metros, aunque puntualmente podría ser más baja. No se descartan en otras zonas del norte de Castilla y León a lo largo de la tarde y noche. En la costa noroeste peninsular irá arreciando el viento y el oleaje, que puede llegar a ser de entre 4 y 5 metros».

El mal tiempo será una realidad casi generalizada en este fin de semana: «El sábado se espera que las precipitaciones ya se extiendan a muchas otras zonas de la mitad norte peninsular, pero también al centro y al Mediterráneo, afectando a zonas de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares. También se van a registrar en zonas de la mitad sur peninsular, aunque serán más aisladas. Ese día se espera el ambiente más frío por el viento, pero también por la incursión de esa masa de aire más fría. La cota de nieve seguirá bajando y en zonas del este peninsular se situará entre los 600 y los 900 metros. Para el domingo remite algo la inestabilidad, aunque se van a seguir registrando precipitaciones en el tercio norte peninsular, las islas Baleares y en zonas de montaña del interior como los sistemas Central e Ibérico. Las nevadas seguirán afectando a las cordilleras de la mitad norte del país, siendo más copiosas en los Pirineos y la Cordillera Cantábrica».