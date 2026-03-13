El atacante de la sinagoga de Míchigan era un libanés que perdió familiares en un bombardeo israelí

El principal sospechoso del ataque registrado este jueves contra la sinagoga Temple Israel, situada en el municipio de West Bloomfield, en el estado de Michigan, ha sido identificado por las autoridades estadounidenses como un ciudadano de origen libanés que, según las primeras investigaciones, habría actuado motivado por el impacto personal que le causaron los recientes bombardeos israelíes en Oriente Próximo.

De acuerdo el Departamento de Seguridad Nacional, el atacante era Ayman Mohamed Ghazali, un hombre de 41 años nacido en Estados Unidos y de ascendencia libanesa. Las autoridades continúan investigando sus antecedentes y posibles vínculos con grupos o ideologías extremistas, aunque por el momento no se ha confirmado la participación de otras personas en el incidente.

Como posible motivo del ataque, el alcalde de Dearborn Heights, Mo Baydoun, ha explicado que el sospechoso residía en esa ciudad y que, según la información preliminar recopilada por las autoridades locales, habría perdido a «varios familiares en Líbano» a causa de los bombardeos israelíes ocurridos en el marco de la reciente escalada regional vinculada al conflicto con Irán. Este hecho habría influido en su decisión de atacar un objetivo asociado con la comunidad judía en Estados Unidos.

Las autoridades localizaron posteriormente al sospechoso muerto dentro del vehículo tras el enfrentamiento armado con el personal de seguridad. El complejo donde ocurrió el incidente alberga no sólo la sinagoga, sino también una guardería y una escuela, lo que elevó inicialmente la preocupación por el posible número de víctimas.

Pese a la gravedad del ataque, las autoridades estadounidenses han confirmado que no se han registrado fallecidos. Sin embargo, uno de los guardias de seguridad resultó herido durante la embestida del vehículo y tuvo que ser trasladado a un hospital cercano para recibir tratamiento médico.

Durante la inspección del automóvil, los agentes encontraron además una cantidad significativa de explosivos en la parte trasera del vehículo. El coche también se incendió tras el incidente, lo que obligó a los servicios de emergencia a asegurar la zona y evacuar temporalmente el entorno mientras se realizaban las labores de desactivación y análisis del material hallado.