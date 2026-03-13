Padel Tech y Padmi se alían para impulsar el nuevo modelo de club de pádel en Estados Unidos

El pádel atraviesa una fase de crecimiento acelerado en Estados Unidos. Cada vez más clubes multideporte, inversores y operadores buscan incorporar a sus instalaciones un deporte social, dinámico y altamente rentable. En este contexto estratégico, posicionarse en una fase temprana del mercado, marcará la diferencia en los próximos años.

Con esta visión compartida, Padel Tech y Padmi anuncian una alianza estratégica para integrar tecnología avanzada de análisis de rendimiento en las pistas distribuidas por Padel Tech en Estados Unidos, sentando las bases del club de pádel del futuro.

Padel Tech cuenta con una sólida trayectoria internacional en la fabricación de pistas de pádel de alta gama y una presencia creciente en el mercado estadounidense, participando en proyectos relevantes en distintas localizaciones. Su filosofía, ‘Built for the best’, va más allá de la construcción de infraestructuras.

La compañía apuesta por la máxima calidad estructural, el diseño cuidado y una experiencia de juego pensada para los jugadores más exigentes. En un mercado en plena expansión como el estadounidense, donde la calidad y la diferenciación son claves, Padel Tech se posiciona como un socio estratégico para clubes que buscan destacar desde el primer día.

El pádel no tiene techo en Estados Unidos

Gracias a la alianza con Padmi, las pistas de Padel Tech podrán incorporar tecnología avanzada que transforma cada partido en una experiencia profesionalizada. Padmi ha desarrollado un sistema de análisis que permite a los jugadores obtener estadísticas detalladas, vídeos de sus mejores puntos y recomendaciones de mejora basadas en su rendimiento, todo ello nada más finalizar sus partidos.

En cuestión de segundos, los jugadores pueden interpretar su rendimiento y entender cómo su juego influye en el resultado. A través de inteligencia artificial, la plataforma ofrece conclusiones, puntos de mejora y análisis avanzados que hasta ahora estaban reservados al deporte profesional.

Entre sus desarrollos más innovadores destacan: Estadísticas en menos de un minuto. El análisis en tiempo real permite a los jugadores consultar sus estadísticas y vídeos nada más salir de la pista. Algo único en el mercado. Coach Virtual con IA. Un asistente digital que analiza el rendimiento del jugador al finalizar el partido y ofrece recomendaciones personalizadas basadas en su juego, sus partidos anteriores y el perfil de sus rivales.

Herramientas de análisis para academias. Sistemas que permiten medir la evolución de los alumnos y profesionalizar la enseñanza dentro de los clubes. Streaming de torneos y eventos. Gracias a las cámaras de hasta calidad 2K, los clubes pueden transmitir competiciones y actividades en cualquier plataforma de streaming para su comunidad.