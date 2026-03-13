López Miras anuncia medidas para amortiguar la crisis energética por la guerra en Irán: «Vamos a actuar»

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, anunció este jueves, en el Pleno de la Asamblea Regional, un primer paquete de medidas fiscales y financieras para proteger a las empresas y autónomos murcianos del impacto de la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio. «Cada día que pasa y que el resto de países toman medidas y nosotros no, es un perjuicio para nuestras familias y nuestras empresas. Mientras tanto, el gobierno de la región de Murcia, por supuesto, va a actuar y no se va a quedar de brazos cruzados», dijo el líder autonómico.

López Miras detalló ante los diputados regionales que «vamos a aplazar y fraccionar los tributos cedidos y otros ingresos autonómicos, como el impuesto de transmisiones patrimoniales o de actos jurídicos documentados, para ayudar a casi 600 empresas que puedan verse afectadas por este conflicto». El presidente señaló que el Ejecutivo regional sigue estudiando iniciativas adicionales para anticiparse al deterioro del tejido productivo ante el encarecimiento de la energía, el combustible y los costes de producción.

En el ámbito financiero, el presidente informó de que la Comunidad ha contactado con entidades financieras para articular líneas de crédito en condiciones favorables a través del Instituto de Fomento y del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región, con el objetivo de que pymes y autónomos puedan afrontar los costes de energía, transporte y capital de trabajo. Asimismo, avanzó que los exportadores murcianos contarán con un bono temporal para compensar los efectos de la subida de precios, así como con apoyo en la apertura de nuevos mercados y seguimiento de puertos, navieras y transportistas.

López Miras también aprovechó su intervención para interpelar directamente al Ejecutivo central, al que reprochó que «no haya anunciado hasta ahora ninguna medida concreta para proteger a las familias y a las empresas». El presidente recordó que la Unión Europea ya ha pedido a los Estados miembros que adopten decisiones para frenar el daño que el conflicto puede causar a ciudadanos y empresas, y que varios países del entorno comunitario llevan semanas actuando.

Ante este contexto, López Miras reclamó al Gobierno de Sánchez medidas concretas y urgentes: la reducción temporal del IVA de la energía al 10%, la suspensión del impuesto a la generación eléctrica, ayudas directas a los sectores intensivos en energía y una rebaja del impuesto especial de hidrocarburos. Además, el presidente defendió que se aprueben medidas específicas para sectores estratégicos de la economía regional, como el transporte y la logística, la agricultura, la industria electrointensiva y las pymes exportadoras.