Vox alerta de los 200 guardias civiles que vendrán a Baleares sin alojamiento: «Es una vergüenza nacional»

Vox alerta de los 200 guardias civiles que vendrán a Baleares este verano sin alojamiento: «Es una vergüenza nacional» ha afirmado el portavoz adjunto de la formación en el Consell de Mallorca, David Gil, que ha calificado de «absolutamente intolerable e indignante» la situación.

«Hombres y mujeres que arriesgan su vida para garantizar nuestra seguridad no pueden encontrar un techo digno en Baleares, mientras las administraciones gastan millones en políticas ideológicas y en subvencionar chiringuitos afines. Quienes combaten el narcotráfico y la delincuencia organizada tienen que plantearse dormir en un vehículo porque nadie les ofrece una solución habitacional», ha denunciado Gil.

El portavoz y conseller de Vox ha recordado que la llegada de cerca de 200 agentes de refuerzo para afrontar la temporada turística coincide con una situación límite en el mercado de la vivienda balear, lo que amenaza directamente la operatividad de los cuerpos de seguridad.

«La crisis de la vivienda ya no es solo un problema social. Se ha convertido en un problema de seguridad pública. Si no somos capaces de garantizar alojamiento a quienes vienen a proteger nuestras calles, nuestras costas y nuestros municipios, estamos debilitando nuestra capacidad de respuesta frente al crimen», ha afirmado.

Ante este panorama, Vox que gobierna en coalición con el PP en el Consell de Mallorca, llevará al pleno insular del próximo jueves una iniciativa para exigir el refuerzo urgente de medios humanos, materiales y jurídicos de la Guardia Civil frente al avance del narcotráfico y la criminalidad organizada en Mallorca, así como medidas inmediatas para garantizar un alojamiento digno a los agentes desplazados a Baleares.

La moción reclama la conservación y fortalecimiento de las casas cuartel de la Guardia Civil en Mallorca, rechazando cualquier intento de cierre o desmantelamiento, así como la adopción de medidas que permitan proporcionar alojamiento digno a los agentes y a sus familias.

La iniciativa exige al Gobierno central reforzar urgentemente las plantillas, las embarcaciones, los sistemas de vigilancia marítima, los drones, los radares, los equipos de protección y todos los recursos necesarios para combatir con eficacia el narcotráfico en las Islas.

Gil ha recordado también el reciente asesinato de dos guardias civiles durante una operación contra el narcotráfico, un episodio que, a su juicio, demuestra el abandono institucional al que están siendo sometidos quienes combaten a las mafias.

«Los narcotraficantes cuentan cada vez con más medios, más violencia y más impunidad, mientras el gobierno sanchista mantiene a nuestros agentes con recursos insuficientes y sin la protección jurídica necesaria. Es inadmisible que quienes se juegan la vida defendiendo a España tengan menos respaldo que quienes se dedican a atacarla», ha señalado.

La iniciativa solicita igualmente el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo, la equiparación salarial real con otros cuerpos policiales, una mayor protección jurídica para los agentes y el reconocimiento institucional a quienes han resultado heridos o han perdido la vida en acto de servicio.

«Desde Vox vamos a seguir defendiendo a la Guardia Civil frente a quienes pretenden debilitarla, arrinconarla o utilizarla como moneda de cambio política. Mallorca necesita más Guardia Civil, más medios, más autoridad y más respaldo institucional. Lo que no necesita son gobiernos que abandonan a quienes velan por la seguridad de todos los españoles», ha concluido.