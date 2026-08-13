Una cita de Alejandro Magno, rey de Macedonia: «Cuando dedicamos nuestro tiempo a alguien, le damos una parte de nuestra propia vida»

Alejandro III de Macedonia (356–323 a. C.), conocido como Alejandro Magno, está considerado como uno de los militares más brillantes de todos los tiempos. El rey de Macedonia fue formado por Aristóteles en su juventud y, tras acceder al trono, gozó de un notable éxito en el campo de batalla tras conquistar el Imperio Persa, el territorio de Egipto y ampliar el imperio más de la época hasta la India. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la vida, obra y conquistas de Alejandro Magno.

Cuando hablamos de Alejandro el Grande o Alejandro Magno, lo estamos haciendo de uno de los militares más exitosos y brillantes de todos los tiempos. Nacido en la ciudad de Pela en el 356 a. C., recibió las enseñanzas filosóficas de Aristóteles hasta que en el 336 heredó la corona de su padre Filipo II para convertirse en el rey de Macedonia. Así que a los 20 años llevó a cabo una invasión panhelénica que se extendió hasta Asia, Egipto, hasta llegar a la India. Los libros de la época informan que derrotó al Imperio Persa con 40.000 soldados y en el 331 fundó la ciudad de Alejandría en Egipto.

Posteriormente, avanzó hasta Persia, Mesopotamia, hasta llegar al río Hidaspes, situado en la India, donde emprendió el regreso a casa después de llegar a los «confines del mundo y el Gran Mar Exterior». Alejandro Magno murió en el 323 a. C. en el camino de regreso a Grecia después de haber fundado 20 ciudades y no haber perdido ni una sola batalla. Y lo más importante, estas conquistas dieron lugar al periodo helenístico, que duró hasta el 31 a. C. e impulsó grandes avances para la humanidad en el campo del conocimiento, filosofía y medicina.

Las mejores frases de Alejandro Magno

«Cuando dedicamos nuestro tiempo a alguien, le damos una parte de nuestra propia vida». Esta es una de las frases que se le atribuye a un Alejandro Magno que creció bajo el regazo de uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos, Aristóteles. Además de convertirse en uno de los guerreros más importantes de todos los tiempos, también se formó como un sabio de la vida que ha hecho que a lo largo de su obra también queden citas que siguen siendo objeto de estudio miles de años después. Estas son las mejores frases de Alejandro Magno o al menos las que se le atribuyen a él: