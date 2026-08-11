Horario del PSG – Aston Villa: cuándo se juega y cómo ver por televisión la Supercopa de Europa gratis y en streaming

PSG y Aston Villa abrirán su andadura en competición oficial en la temporada 2026/27 con un duelo entre técnicos españoles. Lo harán, además, con un título en juego: la Supercopa de Europa. El Red Bull Arena de Salzburgo (Austria) es el escenario designado para acoger este enfrentamiento entre los campeones de los dos torneos más emblemáticos del fútbol continental europeo.

La designación arbitral para el partido también escenifica la reciente disputa entre UEFA y FIFA, ya que el organismo rector del fútbol europeo eligió al somalí Omar Artan después de que le fuera prohibida la entrada a Estados Unidos para el Mundial 2026.

La Supercopa de Europa mide a los vigentes ganadores de la Champions League y la Europa League. Como favorito llega el PSG, después de emular al Real Madrid como el único equipo capaz de repetir título desde que el torneo cambiara su denominación y se reestructurara en 1992.

El conjunto que dirige Luis Enrique, que tendrá como hándicap la falta de preparación de sus mundialistas para la cita, se enfrentará de nuevo a un equipo inglés con un título en juego. Ante el Arsenal, ya evitó un triplete de títulos de la Premier League en Europa. Entre los ganadores sí estuvo un Aston Villa que, con Unai Emery a los mandos, tratará de sorprender al PSG para alzarse con su segunda Supercopa de Europa.

¿Cuándo se juega el PSG – Aston Villa de la Supercopa de Europa?

El torneo que enfrenta a los vigentes vencedores de Champions y Europa League acostumbra a iniciar la temporada en lo que se refiere a las grandes citas del fútbol europeo. La fecha de la Supercopa de Europa, en esta ocasión, juega en contra de un PSG que llega con varios de sus hombres clave recién incorporados de sus vacaciones tras el Mundial.

Es el caso de hasta siete futbolistas de la selección francesa (Digne, Lucas Hernández, Zaire-Emery, Akliouche, Barcola, Dembélé y Doue) y del reciente campeón del mundo Fabián Ruiz. Por parte del Aston Villa, el Dibu Martínez, Konsa y Watkins también llegan sin ritmo tras disputar las rondas finales del Mundial.

El duelo de la Supercopa de Europa entre PSG y Arsenal se disputa este miércoles 12 de agosto a las 21:00 horas de la España peninsular. Horario habitual de las finales de competiciones UEFA y que franceses y británicos repetirán respecto a sus victorias ante Arsenal y Friburgo, respectivamente. Ambos conjuntos cuentan con una Supercopa de Europa en sus vitrinas.

El PSG estrenó su palmarés en este torneo el pasado año, tras derrotar en los penaltis al Tottenham. Respecto al Aston Villa, hay que remontarse al año 1982, cuando derrotó por un global de 3-1 al FC Barcelona.

Dónde ver gratis por televisión y en streaming el PSG – Aston Villa de la Supercopa de Europa

La Supercopa de Europa no se podrá ver de forma gratuita y en abierto en España. Movistar Plus, a través de su canal M+ Liga de Campeones, ofrece el duelo entre PSG y Aston Villa. El enfrentamiento, que mide a los equipos de Luis Enrique y Unai Emery comenzará a las 21:00 horas en la España peninsular. En OKDIARIO realizaremos una cobertura especial de la Supercopa de Europa, con la última hora actualizada de todo lo que suceda en el Red Bull Arena de Salzburgo.