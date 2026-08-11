El significado de encontrar una botella de plástico en la rueda de tu coche y qué debes hacer

Tener una botella de plástico en la rueda del coche a simple vista podría ser un detalle sin importancia, pero en realidad es una señal de alerta. Se trata de una maniobra que usan muchos delincuentes para robar en apenas unos segundos, sobre todo en aparcamientos de supermercados y centros comerciales.

El método es tan simple como efectivo, por lo que es importante conocerlo para detectarlo. Saber lo que significa la botella puede marcar la diferencia entre un susto y ser víctima de un robo. La práctica consiste en colocar una botella aplastada entre el neumático y el guardabarros, casi siempre en la rueda trasera del lado del acompañante. Así, el conductor no la ve al subir al vehículo.

Al arrancar el coche, la rueda aplasta la botella y genera un ruido muy fuerte. Al pensar que se podría tratar de una avería o una rueda pinchada, la reacción instintiva es frenar y bajarse del coche para ver qué ha pasado. Esa es justo la reacción que buscan los delincuentes, que aprovechan el momento para robar el coche o cosas de valor que haya a la vista.

Qué hacer en caso de encontrar una botella en la rueda

La principal recomendación en caso de que puedas sufrir este tipo de robos es mantener la calma y tomar precauciones antes de subir al coche. Una inspección visual rápida es crucial para poder detectar cualquier objeto que pueda ser extraño. Si al circular se escucha un ruido raro, lo más seguro es apagar el motor, retirar las llaves y cerrar el coche con llave antes de bajar a revisar.

También es fundamental no dejar objetos a la vista dentro del coche, ya que los delincuentes buscan cualquier oportunidad rápida. Por tanto, los especialistas aconsejan no bajar del coche en situaciones inesperadas en lugares que sean poco transitados. Si aparece, lo ideal es detenerse en un lugar seguro, apagar el motor, cerrar las puertas y mirar el entorno antes de salir.