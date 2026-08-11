No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 10 de agosto, los espectadores de La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 462 de Valle Salvaje. De esta manera, han podido ser testigos de cómo, después de todo, Manuela continúa profundamente fascinada con Alejo. Ahora bien, ¿en qué lugar deja eso a Braulio?

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la ocasión de ver cómo, mientras tanto, Pedrito se queda profundamente descolocado al descubrir al bebé. Aun así, no tiene reparos a la hora de ayudar a Bárbara a esconder al pequeño, y hacerlo justo cuando Victoria aparece. Pura, por su parte, no tiene reparos a la hora de reconocer a Luisa una verdad que, desde luego, termina por cambiarlo todo. Algo que, a buen seguro, va a marcar un gran punto de inflexión, en muchos aspectos y en la vida de muchos de los protagonistas de esta ficción.

¿Qué sucede en el capítulo 463 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 11 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo Manuela no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para incomodar a Luisa. ¿De qué forma? Lo hace con una serie de preguntas de lo más indiscretas sobre la novela de Alejo.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a poder ver cómo don Hernando se arma de valor para calmar a José Luis. ¿Qué as en la manga se guarda, esta vez, contra Enriqueta? Petra, visiblemente consumida por la culpa, no duda un solo segundo en enfrentarse, de una vez por todas, a Pura. ¿Podría haber llegado el final de las parteras después de todo lo que ha sucedido? No te pierdas los próximos capítulos de la serie Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.