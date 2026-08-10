No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 7 de agosto, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 461 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Luisa toma la arriesgada decisión de escapar por el monte con el bebé en brazos. Todo ello mientras las parteras deciden ir en su busca y están a punto de alcanzarla.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la ocasión de ver cómo Enriqueta se queda completamente sin palabras y descolocada. ¿El motivo? Ha recibido una noticia de lo más inesperada de parte de don Hernando, y que tiene estrecha relación con sus hijos. Se trata de una información que, a buen seguro, podría marcar un antes y un después en numerosos aspectos, como no podía ser de otra forma. ¿Qué ha ocurrido exactamente? En cuanto a Rafael, no tiene reparos a la hora de aprovechar la ocasión que se le ha presentado para compartir con Rosalía un momento de demasiada complicidad.

¿Qué sucede en el capítulo 462 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 10 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Manuela no puede evitar seguir profundamente fascinada con Alejo. Ahora bien, ¿en qué lugar deja eso a Braulio? La situación se torna cada vez más complicada, no cabe duda. Lejos de que todo quede ahí, vamos a poder ver cómo Pedrito se queda profundamente descolocado al descubrir al bebé.

Aun así, no duda un solo segundo en ayudar a Bárbara en lo que sea necesario para esconder al pequeño, y hacerlo justo en el preciso instante en el que Victoria aparece. Pura, por su parte, ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para confesar a Luisa una verdad que va a marcar un gran punto de inflexión en la vida de muchos. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.