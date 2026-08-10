Un incendio forestal en Castellón arrasa 684 hectáreas y obliga a evacuar a 900 personas

Un incendio forestal, que comenzó el pasado viernes en Tirig (Castellón), continúa activo tras arrasar más de 684 hectáreas en un perímetro de 19 kilómetros, hasta última hora del domingo. La población de Catí, un municipio de la comarca del Alto Maestrazgo donde habitan algo más de 900 personas, han sido evacuadas. Para parte de sus vecinos, hasta un total de 32, se ha habilitado un albergue provisional en el polideportivo de la vecina localidad de Chert.

El incendio de Tirig es uno de los cuatro que se han declarado en la provincia de Castellón este pasado fin de semana. Hay uno extinguido, el de La Salzadella; dos controlados, en Sierra de Engarcerán y Culla. Y un cuarto, el de Tirig, que sigue activo. De ellos, dos están ubicados en el Alto Maestrazgo. Uno, en el Bajo Maestrazgo. Y otro, en la Plana Alta.

Estos cuatro incendios se han producido cuando agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil continúan investigando el origen intencionado de otro incendio, el de Vall de Uxó, que ha quemado más de 9.500 hectáreas. Los cuatro incendios se han producido el mismo día, el pasado viernes 7 de agosto. Actualmente, más de 19 medios aéreos y 250 efectivos han trabajado este fin de semana en las tareas de extinción del incendio de Tirig.

Tal como publicó este pasado OKDIARIO, más de 1.000 vecinos, la población de Sierra de Engarcerán, en Castellón, habían quedado confinados en sus viviendas a consecuencia de un incendio forestal declarado a última hora de este jueves. Además, varias masías han sido desalojadas de modo preventivo.

La voracidad del incendio provocó la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME). El incendio forestal de Sierra de Engarcerán no era el único activo en esos momentos en Castellón, pero sí el que centraba la atención. Además, los medios de extinción luchaban contra el fuego en otros dos escenarios: Tirig y Culla, ambos en la comarca del Alto Maestrazgo, también en Castellón.

El incendio de Culla, al igual que el de Sierra de Engarcerán, está controlado. Pero el que realmente preocupaba a última hora del domingo era el incendio de Tirig.