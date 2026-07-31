Los bomberos dan por estabilizado el incendio de Vall de Uxó que ha calcinado 9.599 hectáreas

Ocho días después de su origen y posterior propagación, los medios de extinción han dado por estabilizado a las 17:26 horas de este viernes el incendio forestal de Vall de Uxó, en Castellón. El fuego ha calcinado en este tiempo 1.599 hectáreas en un perímetro de 82 kilómetros. Ha obligado a desalojar 18 municipios, cuyas tareas de realojo continúan, y a confinar a otros tres, además de varias urbanizaciones. Pero el trabajo de más de 1.200 efectivos y 30 medios aéreos ha terminado por doblegar las llamas. Según el Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF), un incendio estabilizado es el que, sin llegar a estar controlado, el incendio evoluciona dentro de las líneas de control, según las previsiones y labores de extinción. Esa es la situación del fuego en Vall de Uxó.

Precisamente, a primera hora de este viernes, el trabajo de los bomberos ha permitido que el incendio quedara ya estabilizado en una gran parte de sus flancos. Los que faltaban se han asegurado en las horas transcurridas hasta la tarde. De hecho, a última hora de este jueves, la Generalitat Valenciana había trasladado que la superficie calcinada era de 9.598 hectáreas. Y, a primera hora de este viernes, lo que se ha trasladado es que esa superficie quemada alcanzaba las 1.599 hectáreas. Solo una más.

Se trata de un incendio importante, que ha afectado a la masa forestal del parque natural del Espadán. Pero, en todo caso, la superficie afectada es inferior a la del pavoroso incendio de Bejís, cuando ardieron más de 19.000 hectáreas. Y también menor que la del incendio de Vall de Ebo, que calcinó unas 12.500 hectáreas. Ambos fuegos se produjeron en el verano de 2022.

El origen del incendio forestal de Vall de Uxó está siendo investigado por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Hasta la fecha, han hallado dos focos diferenciados en el origen del mismo, como ha publicado este jueves OKDIARIO. Esos dos focos son un indicio muy significativo de que el origen de las llamas fue la mano humana. Es decir, intencionado. Los medios continúan trabajando porque el fuego no está extinguido. Y, además, pese a todo, la precaución es máxima.

La estabilización del fuego ha propiciado que el procedimiento de actuación conjunta de todos los servicios de prevención de incendios y salvamento (SPEIS) externos, que son todos menos los de la Diputación de Castellón, se haya desactivado. Por lo que los bomberos de otros consorcios regresan a sus bases y dan por concluida su intervención, salvo que sean requeridos de nuevo, según fuentes del consorcio de la Diputación de Alicante.