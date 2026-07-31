Pérez Llorca activa una línea de ayudas por 67 millones a los afectados por el incendio de Vall de Uxó

El Gobierno valenciano, que preside Juanfran Pérez Llorca, ha activado en el Pleno celebrado este viernes una línea de ayudas por valor de 67 millones de euros para los afectados por el incendio forestal en Vall de Uxó (Castellón), que según los últimos datos ha calcinado 9.599 hectáreas, solo una más de las comunicadas la noche del jueves, en un perímetro de 82 kilómetros, y mantiene a un total de 3.400 personas evacuadas de sus domicilios, frente a las 5.800 de la noche del jueves. Es decir, en desescalada.

Las ayudas han sido anunciadas por el propio Pérez Llorca en el transcurso de una comparecencia efectuada también este mismo viernes. En la misma, el presidente de la Generalitat ha destacado que un total de 12 millones de euros se destinarán a ayudas directas a esos mismos afectados. Otros cinco millones de euros estarán destinados a los ayuntamientos. Y, la parte más importante, 50 millones de euros se utilizarán para préstamos bonificados.

Además, la Generalitat Valenciana iniciará la elaboración de un plan integral de reforestación y recuperación ambiental en la zona afectada en la Sierra del Espadán. Un parque natural del que el fuego ha calcinado una superficie del 12% en cifras porcentuales.

El decreto que contiene todas estas medidas, que podrán solicitarse a partir del próximo día 10 de agosto, tendrá carácter directo y urgente. Y, para la concesión de las citadas ayudas, bastará con una sencilla solicitud que podrá presentarse en los ayuntamientos. Además, se admitirá una declaración responsable cuando el fuego haya impedido conservar los documentos. El pago de las ayudas se efectuará mediante transferencia. Los afectados contarán con un plazo de tres meses para tramitar sus peticiones.

Las ayudas directas, que como se ha dicho están dotadas con 67 millones de euros, se dividirán en cuatro ejes:

El destinado a vivienda y hogar, que contempla ayudas valoradas en 20.000 euros por pérdida de la vivienda habitual; 15.000 euros por daños estructurales; 6.000 euros por daños no estructurales; 3.000 euros por persona para enseres y bienes de primera necesidad. Todo, referido a vivienda habitual.

También se concederán 10.000 euros por vivienda no habitual destruida; 7.500 euros con daños estructurales; 3.000 euros para vivienda no habitual con daños no estructurales; y 1.500 euros por persona para enseres y bienes de primera necesidad. Además, se complementa con 800 euros por mensualidad para alquiler por realojo con un límite máximo de 14 mensualidades, siempre que el solicitante o algún miembro de la unidad de convivencia declare que no dispone de otra vivienda disponible.

El segundo eje es el destinado a los vehículos, con ayudas de 2.000 euros por pérdida de turismo o vehículo utilitario particular; 2.500 euros por pérdida de vehículo adaptado para personas con discapacidad o movilidad reducida; 750 euros por motocicleta particular; hasta 15.000 euros por pérdida de vehículo vinculado a la actividad económica; y hasta 8.000 euros por pérdida de vehículo afecto a una explotación agraria o ganadera.

El tercer eje es el dirigido a autónomos, empresas y empleo. Contempla hasta 1.000 euros por trabajador autónomo o comercio minorista afectado; un pago único de 360 euros por trabajador afectado por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) derivado del incendio y, para las empresas e industrias, se activará una línea de avales del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), dotada con 50 millones de euros.

Adicionalmente, se pone en marcha una línea dirigida a los municipios y comunidades de regantes con afección material para actuaciones urgentes en infraestructuras dañadas, con una ayuda inicial de 200.000 euros por localidad, en Vall de Uxó, Bechí, Onda, La Vilavella, Artana, Eslida, Ain, Alcudia de Veo, Tales, Alfondeguilla, Nules y Chóvar.

Finalmente, se destinarán ayudas a la agricultura, ganadería y huertos familiares. En concreto: por explotaciones ganaderas, avícolas o apícolas, 15.000 euros por explotación, a las que se sumarán ayudas por cada cabeza de ganado perdida. Además, 6.000 euros por hectárea para daños agrícolas de regadío; 4.000 euros por hectárea para daños agrícolas en secano; y 1.500 euros para equipamiento agrario por explotación. A todo ello, se suman 1.000 euros por hectárea para terrenos forestales con instrumento técnico de gestión forestal aprobado y vigente y con aprovechamiento forestal, y 500 euros por hectárea sin aprovechamiento forestal.

El Consell ha acordado, también, reforzar de forma extraordinaria la vigilancia forestal en situaciones de riesgo extremo. Para ello, se incrementará la presencia operativa en las 78 unidades de prevención, lo que supone incorporar 118 vigilantes adicionales y más de 35.000 horas extraordinarias de vigilancia, con una inversión por encima de los 1,1 millones de euros.