Nacho Abad se dispara con ‘En boca de todos’ y supera con holgura la media de audiencia de Cuatro

Nacho Abad continúa su trayectoria ascendente con En boca de todos, con el que ha marcado un nuevo máximo histórico al alcanzar un increíble 11,3% de cuota de pantalla, con casi 350.000 espectadores este jueves. El dato cobra mayor valor si se compara con los registros de la cadena en la que se emite, a la que ha superado con holgura. El espacio de Abad se ha situado cinco puntos por encima de la media de Cuatro, que cerró la jornada con un 6,7% de share.

La audiencia disparada de En boca de todos, formato producido por Producciones Mandarina, consolida al programa como una de las revelaciones más sólidas de la temporada televisiva. El doble dígito en la franja de la mañana no sólo rompe con las inercias históricas de Cuatro, sino que también da muestras de la fidelización del público que consume el análisis, la actualidad y la última hora tal y como se trata en En boca de todos.

La mesa de debate comandada por Nacho Abad ha levantado los audímetros y se ha convertido, a la vez, en el gran motor de cuota de pantalla para el segundo canal de Mediaset durante el bloque matinal. Además, En boca de todos ejerce con ese doble dígito el fenómeno de arrastre con su emisión, que beneficia a Noticias Cuatro.

El crecimiento de En boca de todos no es un fenómeno aislado. Es el resultado de un crecimiento paulatino del espacio que combina la cobertura de sucesos con el análisis político y las conexiones en directo.

Con este 11,3% de share, En boca de todos, que responde a la identidad del grupo que siempre apuesta por la televisión en directo, también se planta como rival fuerte frente a rivales igualmente consolidados, y se distancia de laSexta en esa franja horaria, cuando marcó un 6,7% de cuota.