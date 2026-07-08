Por qué ‘En boca de todos’ prescinde de Marta Nebot: la periodista despreció al programa en directo para defender a Zapatero

Marta Nebot ha anunciado a bombo y platillo que En boca de todos ha decidido prescindir de ella como colaboradora. La periodista ha insinuado, sin atreverse a pillarse los dedos, que la decisión estaría basada en la falta de pluralidad. Sin embargo, la razón es otra: la colaboradora despreció al espacio presentado por Nacho Abad en directo, mientras participaba desde el propio plató, para defender a José Luis Rodríguez Zapatero.

La periodista ha publicado un mensaje cargado de intención en su cuenta de X para comunicarlo. «En boca de todos, el programa presentado por Nacho Abad en Cuatro, ha decidido prescindir de mis palabras. Se ve que esa boca no era tan de todos y, quizá por eso, no sé cómo tomármelo», ha escrito Marta Nebot.

En boca de todos ha tomado la decisión de prescindir de Marta Nebot en base a una escena protagonizada por la periodista en medio de un rifirrafe con Pilar R. Losantos. La presidenta de OKDIARIO señaló la falta de perspectiva que Marta Nebot estaba demostrando en ese momento: «Te da más vergüenza que a Zapatero le hicieran las cejas cada cuatro semanas que el hecho de que haya, presuntamente, robado el dinero de los venezolanos y los españoles para llevarse comisiones».

Aprovechando que Pilar R. Losantos tenía la palabra, Nebot pronunció en un tono mucho más bajo al que acostumbra utilizar: «A mí no me da vergüenza nada, si acaso, estar aquí». Pese al escaso volumen, sus compañeros de la mesa sí que escucharon lo que murmuró, y se lo echaron en cara. «Si te da vergüenza estar aquí, vete», le recriminó Andrea Levy.

La concejal del PP aprovechó su turno para subrayar que a ella le «gusta estar en el programa y debatir con todo el mundo» y se dirigió de nuevo a Nebot directamente: «Siento, Marta, que sientas vergüenza por estar con Pilar y conmigo, y [espero] que recobres la dignidad en otro plató».