La curiosa estrategia de miles de jubilados para combatir el calor: pasan horas al día en el metro por el aire acondicionado y los asientos libres

Pasan horas al día en el metro por el aire acondicionado y los asientos libres, los jubilados que quieren combatir el calor en esta parte del planeta. En Europa estamos llegando este verano a unos registros que ponen los pelos de punta. España ha estado por encima de los 40º durante semanas, algo que hace unos años era un hecho puntual y de un día o dos, ahora ya es una constante contra la que vamos a tener que luchar.

Para hacerlo, nada mejor que conseguir un giro radical a la hora de hacer realidad este cambio que necesitamos. Una situación que nos sumergirá en una serie de elementos que pueden llegar de la mano de unas estrategias que deben implementar los más vulnerables. Llega un momento en el que encendemos el aire acondicionado y no lo vamos a parar hasta dentro de unas semanas, de día, ni de noche, si queremos descansar y vivir con una temperatura que acabará siendo la que nos acompañará en breve. Una situación que puede ser la que nos dará en estas fechas un motivo para reflexionar sobre qué estamos haciendo mal, al comprobar lo que deben hacer estos jubilados para estar frescos en esta época del año.

Pasan horas al día en el metro por el aire acondicionado y los asientos libres

Los asientos libres que hay en el metro cuando todo el mundo ha dejado de trabajar o ha pasado la hora punta, son el refugio de los jubilados de Corea, que ven en este sistema una forma de ahorrar sin renunciar al confort. No sólo tienen aire acondicionado, sino también un buen asiento.

Hacer sudokus, leer una novela o tejer la bufanda que vamos a necesitar en otoño. Son muchas las opciones para hacer realidad ese cambio que queremos conseguir y lo haremos de tal forma que haremos realidad, un giro importante de guion que será el que marcará la diferencia.

Esta manera de refrescarse sin gastar nada, se suma a una oleada de refugiados climáticos que, en las ciudades o los pueblos, sufren las consecuencias de unas altas temperaturas que se suman a unos ingresos bajos que les impiden conseguir aquello que desean. Una novedad que podría acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas que tenemos por delante.

La curiosa estrategia de miles de jubilados para combatir el calor

Combatir el calor cuando no se disponen de recursos para hacerlo, puede ser más complicado de lo que parece. Tendremos que estar preparados para poder asumir algunos cambios importantes, en este tipo de situaciones, el cambio climático, está causando estragos y lo está haciendo de una manera para la que debemos estar preparados.

Los jubilados son uno de los colectivos más vulnerables a la hora de hacer frente a un calor para el que quizás no estamos del todo preparados. Los expertos de Bankinter nos dan una serie de consejos que deberemos poner en práctica para acabar consiguiendo lo que necesitamos:

Crear ventilación cruzada. Hay veces que es imposible, porque no corre ni una gota de aire. Cuando ha refrescado y se mueve ya algo, hay que intentar generar lo que coloquialmente conocemos como corrientes de aire y que los arquitectos llaman ventilación cruzada. Se genera por la diferencia de presiones, abriendo por completo las ventanas de salida del aire y entornando solo un poco las ventanas de entrada de aire. Este pequeño truco permite generar corrientes de aire fresco en la medida en que la velocidad de la salida del aire (caliente) es mayor que la de entrada (fresco). Si las ventanas en cuestión están enfrentadas o en diagonal, la corriente de aire será mayor. Cerrar de día y airear de noche. La mejor forma de evitar que entre el calor sofocante durante el día es tener las ventanas y las persianas casi totalmente cerradas, creando un ambiente de semi-penumbra. Se calcula que esto reduce la temperatura interior en más de seis grados, aunque eso depende mucho de la orientación de la vivienda.

Cuando empiece a caer la noche, llega el momento de abrir las ventanas para que el aire fluya. Recuerda, si tienes balcón y terraza, un buen toldo es clave para frenar todo el calor y evitar que se cuele en el interior.