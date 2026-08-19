Los expertos en climatización coinciden: el problema no es cuánto gasta tu aire acondicionado, sino cuánto calor entra en tu casa

Con la llegada del verano y de las altas temperaturas, una de las dudas más comunes es si es más barato dejar el aire acondicionado encendido durante toda la noche o apagarlo antes de dormir. Es por ello que Carlos Llull, técnico de climatización, asegura que depende del equipo instalado y de cómo de bien esté aislada la vivienda.

Llull explica que, en determinadas situaciones, mantener el equipo (uno moderno y eficiente) funcionando durante 8 horas por noche podría costar alrededor de un euro en electricidad. Es un precio orientativo, ya que el gasto final varía en función de algunos factores como la potencia del aparato, la tarifa eléctrica contratada y las características del inmueble.

Uno de los errores más frecuentes es pensar que el aire acondicionado consume lo mismo durante todo el tiempo que puede estar encendido. En los equipos que sean ‘inverter’, el compresor baja la potencia cuando la estancia alcanza la temperatura programada. De esta manera, el aparato trabaja con menor intensidad para mantenerla estable.

Problemas

El problema nace cuando se apaga por completo y la vivienda comienza a calentarse. El techo, las paredes y el mobiliario acumulan calor, por lo que, al encender de nuevo el equipo, este tendrá que realizar un nuevo esfuerzo para bajar otra vez la temperatura. Llull asevera que no siempre basta con fijarse solamente en las horas de funcionamiento y lo resume con una frase clara: «Muchas veces el problema no es cuánto consume el aire acondicionado; el problema es cuánto calor entra en la vivienda».

Es por ello que un buen aislamiento en ventanas, persianas y cerramientos puede reducir la entrada de calor exterior y bajar la necesidad de refrigeración. El mantenimiento de las mismas también es clave. Limpiar los filtros, evitar fugas de aire y usar una temperatura normal ayuda a mejorar el rendimiento del equipo.