¿Cuándo bajan las temperaturas? El desplome térmico es oficial y ya tiene fecha y hora

El desplome térmico ya casi es oficial, tiene fecha y hora, las temperaturas van a empezar a bajar en unas fechas que nadie, salvo los más esperados tenían en mente. Para muchos es la época perfecta para empezar a comprar la ropa de un otoño, que, aunque no lo parezca está a la vuelta de la esquina, al menos, a nivel meteorológico, cuando descubrimos que puede que tengamos por delante un giro radical que nadie vio llegar. Este desplome térmico es oficial y puede cambiarlo todo por completo.

Las temperaturas de este mes de agosto pueden acabar siendo las que nos acompañarán en breve, con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos harán sacar la chaqueta, al menos, por las noches frías que pueden estar a la vuelta de la esquina. Esa necesidad de sacar la chaqueta del armario puede acabar siendo más real, si tenemos en consideración, lo que nos estará esperando en unos días en los que las cifras pueden hablar por sí solas. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando la diferencia en unos días de lo más especiales, la previsión del tiempo de la AEMET parece que no trae buenas noticias.

Las temperaturas empezarán a bajar

Después del verano que estamos teniendo, pensar en un marcado descenso de las temperaturas, puede acabar siendo una realidad de lo más esperada. En especial, cuando tenemos por delante una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca.

Estas jornadas que, hasta el momento, nadie hubiera imaginado, serán una realidad. Es hora de saber en primera persona lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Cuando el país entero ha tenido unos registros superiores a los 40ºC, un ligero descenso se puede convertir en algo necesario.

Sobre todo, en estos días en los que necesitamos obtener algunos pequeños gestos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En unos días en los que realmente cada elemento cuenta y puede acabar siendo el que nos dará un plus de buenas sensaciones.

Estas temperaturas que pueden convertirse en la antesala de algo más acabarán marcando una diferencia importante. En estos días en los que cada pequeño gesto cuenta y puede ser el que nos marque de cerca.

Ya tiene fecha y hora, el desplome oficial de las temperaturas

Esta semana el cambio en las temperaturas se empezará a notar y puede convertirse en la antesala de un otoño que puede empezar a manifestarse en unas jornadas en las que cada gesto será una realidad. Tocará estar preparados para unos cambios que pueden traer el esperado respiro térmico.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «La dana quedará absorbida por el paso de una vaguada atlántica que, junto con un frente, dejará un predominio de tiempo inestable y más frío en buena parte de la Península. Se esperan cielos muy nubosos o cubiertos en el tercio norte, con chubascos que pueden ser localmente fuertes y persistentes. En el tercio este y Baleares, los chubascos pueden venir acompañados de tormenta y granizo. En el resto de la Península, se esperan intervalos de nubes medias y bajas, y no se descarta algún chubasco o tormenta ocasional. En Canarias, los cielos estarán nubosos en la vertiente norte y despejados en la sur.

Son probables las brumas y los bancos de niebla en los interiores del Cantábrico.

Las temperaturas bajarán en casi todo el territorio, incluso de forma notable en el caso de las máximas; solo subirán las máximas en el litoral mediterráneo norte y las mínimas en el Levante y Baleares. En Canarias no variarán. Solo en el litoral mediterráneo podrán superarse los 35 grados y darse noches por encima de 20 grados».

Unas temperaturas que serán muy diferentes a finales de semana que en el inicio de esta: «El viento será en general del oeste y moderado. En el valle del Ebro, el cierzo podrá soplar con intervalos fuertes, así como el poniente en el litoral del mar de Alborán. En el sureste y en Baleares, el viento del suroeste será moderado y no se descartan las rachas muy fuertes. A últimas horas es posible la entrada de tramontana fuerte en el Ampurdán. En Canarias, el alisio será moderado».

Con estas lluvias que afectarán en gran medida a una parte del país que debe prepararse para ver reflejado ese descenso de las temperaturas que nadie hubiera imaginado que llegará tan pronto. Sobre todo, si tenemos en cuenta que estaremos ante una recta final del mes de agosto para la que quizás no estamos del todo preparados, sino todo lo contrario, el tiempo acabará marcando estos días de lluvias y de empezar a pensar en la chaqueta de la temporada.