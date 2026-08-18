Las cabañuelas de Jorge Rey confirman el pronóstico: «una ventana de mayor actividad tormentosa en el noreste peninsular»

Una ventana de mayor actividad tormentosa estará presente en el noreste peninsular, las cabañuelas de Jorge Rey confirman el peor pronóstico posible. El tiempo se convierte en la puerta de entrada de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán la diferencia. Sin duda alguna estaremos ante una recta final del mes de agosto con ciertas novedades que pueden convertirse en la antesala de algo más. Es hora de conocer en primera persona lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que cada paso cuenta.

Estos días que tenemos por delante deberemos empezar a ver llegar un importante cambio de tendencia que este experto en el tiempo nos va dando desde su canal de El Tiempo. El país vuelve a dividirse y nos enseña como el norte del territorio se queda en una serie de pasos que pueden ser claves y que quizás hasta la fecha no habíamos ni visto. Es momento de conocer lo que puede pasar en unos días en los que realmente necesitamos conocer lo que está por llegar antes para poder hacer estos planes típicos de la recta final del mes de agosto.

Confirman las cabañuelas de Jorge Rey el peor pronóstico posible

La realidad siempre acaba superando la ficción y lo hace con unos expertos que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante en un camino que puede estar marcado por los cambios. En especial, cuando tenemos en mente una serie de elementos que tenemos por delante.

Es inevitable ver como el verano se termina y para hacerlo, vamos a descubrir que estas altas temperaturas de días anteriores, van desapareciendo por momentos. En especial, cuando tenemos en cuenta un cambio de tendencia que será el que nos dará una previsión del tiempo muy diferente.

Sobre todo, si tenemos en consideración lo que podría pasar en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Estas jornadas del mes de agosto en las que tendremos que empezar a ver llegar un importante cambio de ciclo, en unos días en los que el tiempo se convierte en una dura realidad para muchos.

Esas temperaturas que empiezan a bajar se suman a un tiempo inestable que va ganando protagonismo y se va transformando en algo que quizás hasta el momento, nadie hubiera esperado en estos días, sin que un Jorge Rey se adelantará a todos.

Una ventana mayor de actividad tormentosa en el noreste peninsular

El tiempo cambia en el norte, con una ventana tormentos que ha llenado las redes sociales de Jorge Rey de todo tipo de comentarios. En especial, si tenemos en consideración lo que puede pasar en breve, con una serie de elementos que nos harán sacar el paraguas, cuando pensábamos que no haríamos este gesto en todo el verano.

Los expertos de la AEMET coinciden con Jorge Rey y nos explican que: «Con el ligero alejamiento de la dana hacia el oeste de la Península, se prevé una jornada estable, con cielos poco nubosos o despejados en general. Solo en el extremo norte y en el área del Estrecho, Ceuta y Melilla podrán darse nubes bajas, aunque con tendencia a despejarse. Por la tarde, se espera el desarrollo de nubosidad de evolución en puntos del interior, sin que se descarte la posibilidad de tormentas aisladas en los principales sistemas montañosos del este y en los Pirineos. En Canarias, se prevén intervalos nubosos que pueden dejar alguna precipitación en las islas montañosas. Son posibles las brumas o los bancos de niebla matinales en el extremo norte y en el oeste de Alborán. Las temperaturas máximas subirán en la mitad norte, Málaga, el sureste y Canarias; en el suroeste y Baleares, se mantendrán sin cambios o bajarán. Se podrán superar los 35 grados en Baleares y en casi toda la Península, salvo en el Cantábrico y las zonas de montaña; y los 40 grados en el valle del Guadalquivir. Las mínimas bajarán en el noreste y el suroeste, subirán en puntos del centro y se mantendrán sin cambios en el resto. Seguiremos con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas del suroeste, los litorales mediterráneos y puntualmente en el noreste y el Cantábrico».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas elevadas en Galicia, en gran parte del centro y sur peninsular, Baleares, el valle del Ebro y las depresiones del noreste. En la mitad sur, se espera viento flojo del sur; en la mitad norte, flojo y variable. En el Cantábrico y en Galicia, predominará la componente este, floja en general y más intensa en el litoral gallego. En la vertiente mediterránea y Baleares, se prevé viento del este o sureste, flojo; y en Canarias, del norte, moderado».